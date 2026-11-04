Lansia Ditemukan Meninggal di Rumahnya di Tayan Hilir, Polisi Ungkap Hasil Pemeriksaan Awal

PONTIANAK POST – Seorang pria lanjut usia berinisial LCM (72) ditemukan meninggal dunia di kediamannya di Dusun Terentang, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Minggu (1/11) malam. Penemuan tersebut langsung ditindaklanjuti jajaran Polsek Tayan Hilir bersama tenaga medis Puskesmas Pulau Tayan Hilir untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi korban.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis sementara, korban diduga meninggal dunia akibat komplikasi penyakit diabetes yang disertai pecahnya pembuluh darah pada bagian kaki. Petugas medis juga tidak menemukan tanda-tanda yang mengarah pada dugaan kekerasan maupun tindak pidana. Informasi penemuan korban pertama kali disampaikan seorang warga bernama Nanang kepada pihak kepolisian sekitar pukul 19.45 WIB. Saat ditemukan, korban dalam kondisi duduk di kursi di dalam rumahnya. Sejumlah obat-obatan juga terlihat berada di sekitar lokasi. Hasil pemeriksaan sementara disampaikan dokter kepada pihak keluarga sekitar pukul 21.40 WIB. Keterangan keluarga juga menguatkan informasi bahwa korban memiliki riwayat penyakit diabetes.

Kapolsek Tayan Hilir, Iptu Dr. Kusdarwanto, S.H., M.H., mengatakan respons cepat personel merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk menindaklanjuti laporan penemuan orang meninggal dunia.

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“Kami mengapresiasi kepedulian masyarakat yang segera menyampaikan informasi kepada kepolisian. Setiap laporan terkait penemuan orang meninggal dunia harus ditindaklanjuti secara cepat dan profesional, dengan tetap mengedepankan prosedur serta berkoordinasi dengan tenaga medis agar kondisi korban dapat diperiksa secara objektif,” ungkap Kusdarwanto, Senin (2/11).