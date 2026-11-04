Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sanggau

Lansia Ditemukan Meninggal di Rumahnya di Tayan Hilir, Polisi Ungkap Hasil Pemeriksaan Awal

A
Penulis: Agung Rajali Saputra
PERIKSA : Personel Polsek Tayan Hilir bersama tenaga medis Puskesmas Pulau Tayan Hilir melakukan pemeriksaan di lokasi penemuan seorang lansia yang meninggal dunia di Dusun Terentang, Kecamatan Tayan Hilir, Minggu (1/11/26) malam.
PERIKSA : Personel Polsek Tayan Hilir bersama tenaga medis Puskesmas Pulau Tayan Hilir melakukan pemeriksaan di lokasi penemuan seorang lansia yang meninggal dunia di Dusun Terentang, Kecamatan Tayan Hilir, Minggu (1/11/26) malam.

Advertisement

PONTIANAK POST – Seorang pria lanjut usia berinisial LCM (72) ditemukan meninggal dunia di kediamannya di Dusun Terentang, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Minggu (1/11) malam. Penemuan tersebut langsung ditindaklanjuti jajaran Polsek Tayan Hilir bersama tenaga medis Puskesmas Pulau Tayan Hilir untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi korban.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis sementara, korban diduga meninggal dunia akibat komplikasi penyakit diabetes yang disertai pecahnya pembuluh darah pada bagian kaki. Petugas medis juga tidak menemukan tanda-tanda yang mengarah pada dugaan kekerasan maupun tindak pidana. Informasi penemuan korban pertama kali disampaikan seorang warga bernama Nanang kepada pihak kepolisian sekitar pukul 19.45 WIB. Saat ditemukan, korban dalam kondisi duduk di kursi di dalam rumahnya. Sejumlah obat-obatan juga terlihat berada di sekitar lokasi. Hasil pemeriksaan sementara disampaikan dokter kepada pihak keluarga sekitar pukul 21.40 WIB. Keterangan keluarga juga menguatkan informasi bahwa korban memiliki riwayat penyakit diabetes.

Kapolsek Tayan Hilir, Iptu Dr. Kusdarwanto, S.H., M.H., mengatakan respons cepat personel merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk menindaklanjuti laporan penemuan orang meninggal dunia.

Advertisement

Baca Juga: Wabup Susana Ungkap Dapur MBG Bisa Buka Peluang Pembangunan Jalan di Sanggau

“Kami mengapresiasi kepedulian masyarakat yang segera menyampaikan informasi kepada kepolisian. Setiap laporan terkait penemuan orang meninggal dunia harus ditindaklanjuti secara cepat dan profesional, dengan tetap mengedepankan prosedur serta berkoordinasi dengan tenaga medis agar kondisi korban dapat diperiksa secara objektif,” ungkap Kusdarwanto, Senin (2/11).

Ia menegaskan, meskipun pemeriksaan awal tidak menemukan indikasi kejanggalan, kepolisian tetap melakukan langkah-langkah penanganan sesuai prosedur, termasuk pemeriksaan saksi dan melengkapi administrasi kepolisian. Kapolsek menambahkan, pihaknya masih melengkapi proses penanganan melalui pemeriksaan saksi-saksi, permohonan Visum et Repertum (VER), serta pembuatan berita acara penyerahan jenazah. Selain itu, administrasi terkait pernyataan keluarga mengenai penolakan tindakan autopsi juga akan dilengkapi sesuai prosedur yang berlaku. (Agg)

Advertisement
Editor : Rafael B. Junior
Bagikan:

Artikel Terkait

Empat Perda Disetujui, Wabup Susana Harapkan Jadi Landasan Mewujudkan Sanggau Maju

Empat Perda Disetujui, Wabup Susana Harapkan Jadi Landasan Mewujudkan Sanggau Maju

Wabup Susana Herpena mengapresiasi persetujuan empat Raperda inisiatif DPRD Sanggau demi dorong kesejahteraan rakyat dan ekonomi.

Gapkindo Salurkan 27.400 Bibit Karet Unggul di Sanggau, Dorong Kebangkitan Industri Karet Kalbar

Gapkindo Salurkan 27.400 Bibit Karet Unggul di Sanggau, Dorong Kebangkitan Industri Karet Kalbar

Gapkindo salurkan 17.400 bibit karet unggul klon IRR 112 kepada petani di Sanggau untuk mendorong peremajaan dan produktivitas perkebunan

Wabup Susana Ungkap Dapur MBG Bisa Buka Peluang Pembangunan Jalan di Sanggau

Wabup Susana Ungkap Dapur MBG Bisa Buka Peluang Pembangunan Jalan di Sanggau

Tak cuma penuhi gizi anak sekolah, dapur Makan Bergizi Gratis ternyata jadi syarat penting agar infrastruktur jalan Sanggau dibangun

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer