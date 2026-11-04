Banjir Bandang dan Longsor Hancurkan 7 Rumah Warga di Nekan-Sanggau di Tengah Hari

PONTIANAK POST – Hujan deras yang mengguyur wilayah perbatasan Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, memicu banjir bandang dan tanah longsor di Desa Nekan, Rabu (4/11) siang. Bencana yang terjadi sekitar pukul 12.00 WIB itu berdampak pada tujuh rumah warga di dua dusun. Sejumlah bangunan dilaporkan mengalami kerusakan akibat material longsor.

Peristiwa tersebut membuat warga yang bermukim di kawasan rawan bencana harus meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, Desa Nekan termasuk wilayah yang kerap menghadapi ancaman banjir dan tanah longsor (batingsor), terutama ketika hujan dengan intensitas tinggi berlangsung dalam waktu lama.

Berdasarkan pendataan sementara, tujuh rumah warga terdampak tersebar di Dusun Nekan dan Dusun Grama Jaya. Lima rumah berada di Dusun Nekan, masing-masing milik Kasianus Donatus, Slamet Muliadi, Resnin, Yakub, dan Kristina Keni.

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Sementara dua rumah lainnya berada di Dusun Grama Jaya, yakni milik Lasari dan Sati. Hingga laporan sementara diterima, belum ada laporan korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Merespons bencana itu, Kapolsek Entikong AKP Donny Sembiring, bersama personel Polsek Entikong bergerak menuju lokasi untuk membantu masyarakat terdampak.

Advertisement Di lapangan, petugas melakukan upaya evakuasi terhadap warga, terutama mereka yang berada di kawasan berisiko. Polisi juga mengimbau masyarakat agar segera meninggalkan rumah apabila kondisi lingkungan dinilai membahayakan.

Personel turut ditempatkan di sejumlah titik banjir untuk membantu warga yang membutuhkan pertolongan. Koordinasi dengan pihak kecamatan dan Pemerintah Desa Nekan juga dilakukan, termasuk pendataan terhadap rumah-rumah yang mengalami kerusakan akibat longsor.

Ancaman bencana susulan menjadi perhatian aparat. Warga diminta tidak menganggap remeh kondisi cuaca, terlebih jika hujan deras masih mengguyur dan terdapat tanda-tanda peningkatan debit air maupun pergerakan tanah.

Desa Nekan diketahui merupakan salah satu wilayah yang memiliki kerawanan terhadap banjir dan tanah longsor. Bahkan, bencana serupa disebut hampir terjadi setiap tahun saat curah hujan meningkat.

Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar lereng, aliran sungai, maupun kawasan rawan longsor diminta lebih waspada. Warga juga diimbau segera mencari tempat aman dan melaporkan kepada aparat setempat apabila menemukan tanda-tanda potensi bencana.