Hadiri Pelantikan MABT Sanggau, Bupati Yohanes Ontot Tegaskan Pesan Penting Soal Toleransi

PONTIANAK POST – Keberagaman suku, budaya, dan tradisi menjadi kekuatan yang harus terus dijaga di Kabupaten Sanggau. Semangat persatuan dan toleransi tersebut kembali ditegaskan Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, saat menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan DPD Wanita Tionghoa (WATI) Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Kabupaten Sanggau periode 2026–2031.

Kegiatan yang berlangsung di Rumah MABT Kabupaten Sanggau, Kamis (5/11/2026), tersebut menjadi momentum memperkuat peran organisasi adat dan budaya dalam menjaga keharmonisan masyarakat sekaligus melestarikan warisan budaya Tionghoa di Kabupaten Sanggau.

Pelantikan berlangsung khidmat dan penuh suasana kekeluargaan. Sejumlah tokoh adat, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi, pengurus yang dilantik, serta tamu undangan turut hadir memberikan dukungan kepada kepengurusan baru.

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Dalam sambutannya, Bupati Yohanes Ontot menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus DPD dan WATI MABT yang telah menerima amanah untuk menjalankan roda organisasi selama lima tahun ke depan.

Ia berharap kepengurusan yang baru dapat membangun kebersamaan, menjaga kekompakan, serta berkontribusi aktif dalam mendukung pembangunan daerah.

Advertisement Menurut Ontot, MABT memiliki peran strategis dalam menjaga keberagaman sekaligus memperkuat hubungan antarsuku dan golongan di tengah masyarakat Sanggau.

“MABT adalah bagian penting dari masyarakat Sanggau. Mari kita jaga bersama persatuan, toleransi, dan budaya yang rukun. Sanggau adalah rumah kita bersama, tempat semua suku dan budaya hidup berdampingan dengan damai,” ujar Ontot.

Ia juga mendorong MABT dan WATI agar tidak hanya berfokus pada pelestarian adat dan budaya, tetapi turut mengambil bagian dalam kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan kemanusiaan.

Peran organisasi, lanjutnya, juga penting dalam memberikan teladan kepada generasi muda agar semakin mencintai budaya, menghargai perbedaan, serta tumbuh dengan semangat kebersamaan.

Ontot turut menekankan pentingnya peran keluarga dan komunitas dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh masyarakat, termasuk anak-anak. Pengenalan budaya sejak dini dinilai menjadi salah satu upaya menanamkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman.