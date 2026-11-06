Waspada Gangguan Keamanan, FKDM Sanggau Rapatkan Barisan Perkuat Deteksi Dini Ancaman Daerah

PONTIANAK POST – Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Sanggau mulai mematangkan langkah strategis dalam menjalankan perannya menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah. Setelah dikukuhkan Bupati Sanggau pada awal Oktober 2026, FKDM menggelar rapat kerja perdana untuk memperkuat organisasi sekaligus merumuskan program kerja ke depan, Jumat (6/11).

Rapat kerja tersebut dihadiri jajaran pengurus FKDM Kabupaten Sanggau yang berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas). Pertemuan ini menjadi langkah awal membangun koordinasi dan menyatukan pemahaman terkait tugas serta tanggung jawab organisasi.

Ketua FKDM Kabupaten Sanggau, Hero Wasis, dalam rapat tersebut memaparkan tugas dan fungsi FKDM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah serta Keputusan Bupati Sanggau Nomor 186/BKBP/2026 tentang Pembentukan FKDM Kabupaten Sanggau.

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Selain memperkuat pemahaman organisasi, rapat juga membahas penyusunan program kerja jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang sebagai pedoman pelaksanaan tugas FKDM.

Hero Wasis menjelaskan, salah satu tugas utama FKDM adalah menjaring, menampung, mengolah, serta mengoordinasikan informasi yang diperoleh dari berbagai elemen masyarakat. Informasi tersebut menjadi modal penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dapat memengaruhi keamanan serta stabilitas daerah.

Advertisement Menurutnya, berbagai informasi yang dihimpun tidak sekadar dikumpulkan, tetapi akan dianalisis dan disusun dalam bentuk kajian singkat. Hasil kajian tersebut dilengkapi rekomendasi untuk disampaikan kepada Bupati Sanggau sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan maupun langkah pencegahan dan penanganan.

"Inti dari keberadaan FKDM adalah bagaimana kita dapat menjaring dan mengoordinasikan informasi dari berbagai elemen masyarakat untuk mendeteksi secara dini potensi ATHG. Hasilnya akan disusun dalam bentuk kajian singkat beserta rekomendasi kepada Bupati Sanggau," ujar Hero Wasis.

Ia menegaskan, keberadaan FKDM diharapkan tidak hanya sebatas wadah organisasi, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, terutama dalam membangun kewaspadaan bersama terhadap berbagai dinamika yang berkembang.

"Kami berharap FKDM dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sanggau, khususnya dalam menciptakan kondisi daerah yang aman dan kondusif, sehingga cita-cita mewujudkan Sanggau yang maju, berkelanjutan, dan berkeadilan dapat tercapai," harapnya.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, FKDM berkomitmen mengintensifkan koordinasi dan rapat kerja secara berkala, minimal satu kali dalam sebulan. Melalui langkah tersebut, komunikasi antarpengurus diharapkan semakin kuat sehingga pertukaran informasi dan respons terhadap perkembangan situasi di tengah masyarakat dapat berjalan lebih cepat.