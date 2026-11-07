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Sanggau

Kodim 1204/Sanggau Buka Pelatihan KKRI Gelombang VI untuk Bentuk Generasi Muda Tangguh

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Penulis: Agung Rajali Saputra
Dandim 1204/Sanggau Letkol Inf Nurrachman Gindha Dradhizya memimpin upacara pembukaan Pelatihan Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) Gelombang VI Semester II TA 2026 di Lapangan Apel Makodim 1204/Sanggau, Sabtu (7/11/2026). (ISTIMEWA)
Dandim 1204/Sanggau Letkol Inf Nurrachman Gindha Dradhizya memimpin upacara pembukaan Pelatihan Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) Gelombang VI Semester II TA 2026 di Lapangan Apel Makodim 1204/Sanggau, Sabtu (7/11/2026). (ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST – Upaya membentuk generasi muda yang disiplin, berkarakter, dan memiliki semangat kebangsaan terus dilakukan Kodim 1204/Sanggau. Salah satunya melalui Pelatihan Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) Gelombang VI Semester II Tahun Anggaran 2026 bagi pelajar SMA, SMK, dan MAN di Kabupaten Sanggau.

Pelatihan tersebut resmi dibuka melalui upacara di Lapangan Apel Makodim 1204/Sanggau, Jalan Padi, Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas, Sabtu (7/11/2026) pukul 09.00 WIB.

Upacara pembukaan dipimpin langsung Dandim 1204/Sanggau Letkol Inf Nurrachman Gindha Dradhizya, S.I.P., selaku Inspektur Upacara. Sementara itu, Komandan Upacara dipercayakan kepada Pasi Ops Kodim 1204/Sanggau Kapten Inf A.A. Siregar.

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Mengusung tema “Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) sebagai Wadah Pembentukan Generasi Muda Tangguh, Disiplin, dan Berkarakter Kebangsaan Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini menjadi salah satu langkah pembinaan karakter dan penanaman nilai-nilai nasionalisme di kalangan pelajar.

Dalam amanatnya, Dandim 1204/Sanggau Letkol Inf Nurrachman Gindha Dradhizya menegaskan, pelatihan KKRI bukan sekadar kegiatan pembinaan kedisiplinan, tetapi juga menjadi wadah untuk membentuk mental, tanggung jawab, jiwa kepemimpinan, serta kecintaan generasi muda terhadap bangsa dan negara.

Menurutnya, generasi muda saat ini merupakan calon pemimpin dan penerus pembangunan bangsa. Karena itu, mereka perlu dipersiapkan dengan karakter yang kuat, semangat persatuan, serta pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila.

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Ia meminta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menimba pengalaman dan mengembangkan potensi diri, baik dalam hal kedisiplinan, kerja sama, maupun kepemimpinan.

“Saya berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat, tetap mengutamakan faktor keamanan, menghormati para pelatih dan pembina, serta menjaga nama baik sekolah, keluarga, dan organisasi KKRI,” pesannya.

Dandim juga mengingatkan para pelatih, pembina, dan pendamping agar memberikan bimbingan serta keteladanan yang baik kepada peserta. Dengan demikian, seluruh materi dan pembinaan yang diberikan dapat diterima serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan ini, Kodim 1204/Sanggau berharap dapat berkontribusi dalam menyiapkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, mental tangguh, rasa tanggung jawab, dan wawasan kebangsaan.

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Editor : Rafael B. Junior
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