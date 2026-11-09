Jelang Hari Pahlawan, Kodim 1204/Sanggau-Sekadau Gelar Doa Bersama, Kenang Jasa Pejuang Bangsa

PONTIANAK POST – Menyambut peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026, Kodim 1204/Sanggau-Sekadau menggelar doa bersama untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah gugur demi memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan berlangsung di Masjid Nurul Qhodim, Makodim 1204/Sanggau-Sekadau, Senin (9/11). Doa bersama tersebut diikuti jajaran perwira dan anggota Kodim sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan rasa syukur atas perjuangan para pahlawan bangsa.

Hadir dalam kegiatan itu Kasdim 1204/Sanggau-Sekadau Mayor Arm Duloh, Pasi Ops Kapten Inf A.A. Siregar, Pasi Pers Kapten Inf Y. Santos, serta sejumlah anggota Kodim 1204/Sanggau-Sekadau.

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Kasdim Mayor Arm Duloh mengatakan, doa bersama tersebut bukan sekadar rangkaian kegiatan menjelang peringatan Hari Pahlawan, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan kembali nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan para pendahulu bangsa.

Menurutnya, semangat pengorbanan, persatuan, keberanian, dan pantang menyerah harus terus dijaga serta diwujudkan melalui pengabdian nyata kepada bangsa dan negara.

Advertisement “Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk menghargai dan melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Semangat rela berkorban, persatuan, serta pantang menyerah harus terus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menjalankan tugas sebagai prajurit TNI,” ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh personel Kodim 1204/Sanggau-Sekadau menjadikan peringatan Hari Pahlawan sebagai pengingat untuk terus memperkuat nasionalisme, menjaga persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat.

Melalui doa bersama ini, diharapkan semangat dan nilai-nilai kepahlawanan tidak hanya dikenang setiap 10 November, tetapi juga menjadi pedoman bagi setiap prajurit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.