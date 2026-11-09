Kabar Gembira Guru Sanggau! Kontrak PPPK Dipastikan Aman dan Diperpanjang Tanpa Mutasi

PONTIANAK POST – Kabar baik bagi para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Sanggau. Kontrak kerja yang berakhir pada Desember 2026 dipastikan akan diperpanjang pada 2027 mendatang. Selain itu, perpanjangan kontrak tersebut tidak disertai pemindahan tempat tugas atau mutasi.

Kepastian tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sanggau, Alfonsius Masgio, usai menerima audiensi Forum Advokasi Guru Non-ASN yang didampingi perwakilan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Senin (9/11).

Masgio menjelaskan, pemerintah telah memastikan keberlanjutan kontrak guru PPPK yang masa kerjanya berakhir pada Desember tahun ini. Para guru juga tetap ditempatkan di lokasi kerja sebelumnya.

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“Kontrak PPPK ini Desember nanti habis masa berlakunya. Tahun depan akan diperpanjang. Pemerintah sudah memastikan mereka tetap ditempatkan sesuai tempat kerja sebelumnya,” ujarnya.

Selain mengawal kepastian perpanjangan kontrak, DPRD Sanggau juga berkomitmen memperjuangkan nasib tenaga pendidik melalui pengawalan kesepakatan antara DPR RI dan pemerintah pada 18 Agustus 2026 terkait penataan status kepegawaian guru.

Advertisement Dalam kesepakatan tersebut, terdapat sejumlah skema yang membuka peluang bagi tenaga pendidik untuk memperoleh status kepegawaian yang lebih pasti.

Guru PPPK paruh waktu direncanakan beralih menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027. Sementara itu, guru yang telah berstatus PPPK disebut akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS khusus pada April 2027.

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Adapun guru non-ASN berusia di bawah 35 tahun berpeluang mengikuti seleksi CPNS formasi guru. Sedangkan guru non-ASN berusia di atas 35 tahun akan diberikan ruang untuk direkrut menjadi PPPK.

“Langkah DPRD hanya memastikan pemerintah menjalankan sesuai apa yang sudah mereka sepakati. Berarti mereka punya peluang. Yang berusia 35 tahun ke bawah bisa mengikuti tes CPNS guru, sedangkan yang di atas 35 tahun akan diberi ruang untuk direkrut menjadi PPPK,” tegas Masgio.

Ia juga menegaskan bahwa berdasarkan kondisi di Kabupaten Sanggau, tidak terdapat guru yang masuk dalam skema PPPK paruh waktu.