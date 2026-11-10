Warning Tegas Wakapolres Sanggau untuk Pelajar: Jangan Hancurkan Masa Depan karena Geng Motor!

PONTIANAK POST – Generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa. Karena itu, para pelajar diingatkan agar tidak menyia-nyiakan masa sekolah dengan terlibat dalam pergaulan negatif yang dapat merusak masa depan.

Pesan tersebut disampaikan Wakapolres Sanggau Kompol Radian Andy Pratomo, saat menjadi pembina upacara di SMKN 1 Sanggau, Senin (9/11) pagi.

Di hadapan kepala sekolah, dewan guru, serta para siswa dan siswi, Radian mengajak seluruh pelajar untuk membangun karakter positif, meningkatkan kedisiplinan, serta fokus mengejar prestasi. Ia menegaskan, kehadiran polisi di lingkungan pendidikan bukan sekadar menjalankan tugas, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kedekatan dengan generasi muda.

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Menurutnya, sekolah merupakan tempat strategis untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kesadaran hukum sejak dini.

“Polisi tidak hanya hadir ketika terjadi persoalan hukum. Kami ingin hadir lebih awal, memberikan pemahaman dan mengajak adik-adik pelajar untuk bersama-sama menjaga diri, lingkungan sekolah, serta masa depan mereka,” ujarnya.

Advertisement Dalam amanatnya, Wakapolres secara khusus mengingatkan para siswa agar menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja, mulai dari perundungan atau bullying, penyalahgunaan narkoba, konsumsi minuman keras, tawuran, hingga keterlibatan dalam geng motor.

Ia menilai, perilaku tersebut tidak hanya berpotensi merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat menghambat pendidikan dan menghancurkan masa depan generasi muda.

“Jangan sampai masa depan yang seharusnya diisi dengan belajar dan meraih prestasi justru terganggu karena pergaulan yang salah. Kami mengajak seluruh siswa untuk berani mengatakan tidak terhadap narkoba, tawuran, perundungan, minuman keras maupun aktivitas geng motor,” tegasnya.

Selain mengingatkan bahaya kenakalan remaja, Radian juga menyoroti penggunaan media sosial di kalangan pelajar. Menurutnya, perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kecerdasan dan tanggung jawab dalam menggunakan ruang digital.

Para siswa diminta tidak terlibat dalam perundungan siber (cyberbullying), menyebarkan berita bohong atau hoaks, membuat konten negatif, maupun mengakses dan menyebarluaskan konten pornografi.