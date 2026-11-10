Maknai Hari Pahlawan, Wabup Sanggau Ajak Pelajar dan ASN Berjuang Lewat Prestasi dan Kinerja

PONTIANAK POST – Semangat perjuangan para pahlawan harus terus hidup dan diwujudkan melalui kerja nyata, tanggung jawab, serta kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, saat memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional di halaman Kantor Bupati Sanggau, Selasa (10/11).

Susana mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum Hari Pahlawan sebagai pengingat untuk meneruskan perjuangan sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam mewujudkan visi Sanggau Maju, Berkelanjutan dan Berkeadilan.

Peringatan Hari Pahlawan tahun ini mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”.

Menurut Susana, perjuangan generasi saat ini memang berbeda dengan perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Namun, semangat pengabdian, pengorbanan, dan tanggung jawab harus tetap menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari.

“Harapan kita, kita bisa mencontoh bagaimana para pahlawan berjuang pada zamannya. Namun, perjuangan kita tentu berbeda sekarang, yaitu bagaimana kita melanjutkan perjuangan, terutama dalam mewujudkan visi misi Sanggau Maju, Berkelanjutan dan Berkeadilan,” ujar Susana.

Advertisement Ia menegaskan, pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat serta keselarasan program pemerintah daerah dengan kebijakan pembangunan nasional.

Susana menilai, wujud kepahlawanan pada masa sekarang dapat dimulai dari kesungguhan menjalankan tugas masing-masing. Aparatur Sipil Negara (ASN), misalnya, harus bekerja secara profesional dan bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Sementara itu, para pelajar harus berjuang melalui pendidikan dan meningkatkan kualitas diri.

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“Artinya melanjutkan perjuangan mereka dengan bertanggung jawab terhadap pekerjaan masing-masing. Bagi anak-anak sekolah, artinya fokus pada pendidikan,” katanya.

Selain mendorong semangat pengabdian, Susana juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan keberagaman di Kabupaten Sanggau. Sebagai daerah yang memiliki masyarakat majemuk dari berbagai latar belakang suku dan agama, Sanggau harus terus dijaga agar menjadi daerah yang aman, nyaman, tenteram, dan damai.

Menurutnya, stabilitas sosial dan kerukunan masyarakat merupakan modal penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. “Kalau Sanggau aman, nyaman, damai dan tidak terjadi hal-hal yang bisa mendatangkan ancaman, apalagi perpecahan, tentunya pembangunan untuk mewujudkan Sanggau Maju, Berkelanjutan dan Berkeadilan bisa kita capai,” ungkapnya.