Sikat Habis! Polres Sanggau Gulung 10 Tersangka dari 9 Kasus Curanmor Sepanjang 2026

PONTIANAK POST – Polres Sanggau berhasil mengungkap sembilan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) selama periode 1 Januari hingga 10 November 2026. Dalam pengungkapan tersebut, sebanyak 10 orang tersangka diamankan. Sejumlah kendaraan hasil kejahatan juga dikembalikan kepada pemilik yang berhak.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Wakapolres Sanggau Kompol Radian dalam konferensi pers Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) Gakkum Curanmor Polres Sanggau Tahun 2026, didampingi Kasat Reskrim AKP Anuar serta dihadiri personel kepolisian dan awak media.

Wakapolres Sanggau Kompol Radian menjelaskan, dari sembilan laporan polisi yang ditangani, sembilan orang diduga berperan sebagai pelaku pencurian, sedangkan satu orang lainnya diduga turut terlibat dalam perkara tersebut.

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"Pengungkapan sembilan kasus curanmor ini merupakan hasil kerja keras jajaran Polres Sanggau bersama Polsek jajaran dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya penegakan hukum guna memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari tindak kriminalitas," ujar Radian.

Dari sembilan perkara tersebut, dua laporan masih dalam tahap penyelidikan, empat laporan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, sedangkan tiga perkara lainnya telah memasuki tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan.

Advertisement Dalam pengungkapan itu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa sepeda motor dari berbagai lokasi kejadian. Kendaraan merek Yamaha menjadi salah satu jenis yang paling banyak menjadi sasaran pencurian.

Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku menjalankan aksinya dengan memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan. Sepeda motor yang diparkir di kawasan pertokoan, tempat umum hingga lingkungan permukiman menjadi sasaran pencurian.

Salah satu pengungkapan dilakukan melalui kegiatan KRYD di wilayah Kecamatan Beduai. Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan dua orang tersangka yang diduga juga berkaitan dengan sejumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah kecamatan lainnya.

Tidak hanya mengungkap kasus dan mengamankan para tersangka, Polres Sanggau juga menyerahkan kendaraan bermotor hasil pengungkapan curanmor kepada pemilik yang berhak.

Penyerahan dilakukan langsung Wakapolres Sanggau Kompol Radian bersama Kasat Reskrim AKP Anuar. Pengembalian kendaraan tersebut menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para korban tindak pidana pencurian.