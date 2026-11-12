Sanggau Sukses Bebas Frambusia, Bupati Ontot Terima Penghargaan dari Kemenkes RI

PONTIANAK POST – Upaya Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menjaga kesehatan masyarakat kembali membuahkan hasil. Kabupaten Sanggau berhasil meraih Sertifikat Eradikasi Frambusia dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas keberhasilan Sanggau dalam mengendalikan penyakit frambusia sekaligus hasil kerja keras seluruh jajaran kesehatan bersama masyarakat.

Sertifikat diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, kepada Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Kamis (12/11).

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Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Bassilinus, dan Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM), Setiyoko.

Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengatakan, pencapaian ini merupakan hasil dari proses penilaian bersama Kementerian Kesehatan yang telah dilakukan pada 2025. Dari hasil penilaian tersebut, Sanggau dinyatakan memenuhi kriteria eradikasi frambusia.

Advertisement Menurut Ontot, keberhasilan ini tidak datang begitu saja. Ada kerja keras dan keterlibatan banyak pihak yang selama ini terus menjalankan upaya pencegahan serta pengendalian penyakit tersebut.

"Keberhasilan ini tidak diraih secara instan. Di baliknya terdapat kerja keras, koordinasi, dan komitmen berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Kabupaten Sanggau, Dinas Kesehatan, Puskesmas, tenaga kesehatan hingga unsur masyarakat yang turut berperan dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit," ujar Ontot melalui sambungan WhatsApp.

Ia berharap penghargaan tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Sanggau, tetapi juga menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan pelayanan dan pembangunan kesehatan.

Ontot mengingatkan bahwa keberhasilan mengendalikan frambusia harus tetap dijaga. Upaya pemantauan kesehatan, deteksi dini terhadap penyakit, serta edukasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar ancaman penyakit menular dapat dicegah.

"Keberhasilan eradikasi frambusia tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menjadi komitmen bersama untuk menjaga kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Sanggau secara berkelanjutan," pungkasnya.