Pemkab Sanggau Genjot Evaluasi SAKIP, Target Naikkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Jadi BB

PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Sanggau terus berupaya meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintahan. Salah satu target yang dikejar adalah menaikkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari predikat B menjadi BB. Untuk mewujudkan target tersebut, Pemkab Sanggau mengintensifkan asistensi dan evaluasi terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama perangkat daerah yang masih memiliki nilai rendah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sanggau, Aswin Khatib, mengatakan asistensi evaluasi SAKIP dijadwalkan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus mendorong OPD memenuhi seluruh indikator penilaian.

“Dalam beberapa hari ini kita menjadwalkan asistensi untuk evaluasi SAKIP, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk Pemerintah Sanggau,” ujar Aswin saat memimpin rapat evaluasi SAKIP di Kantor Bupati Sanggau, Rabu (11/11/2026).

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Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) tahun 2025, nilai SAKIP Kabupaten Sanggau tercatat 63,63 dengan predikat B. Dalam klasifikasi penilaian SAKIP, predikat B berada pada rentang nilai 60 hingga 70, BB di atas 70 hingga 80, sedangkan predikat A berada pada rentang lebih dari 80 hingga 100. Aswin menilai capaian tersebut masih berpeluang ditingkatkan. Menurutnya, sejumlah OPD telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dan berhasil meraih predikat BB.

“Seharusnya bisa kita angkat menjadi nilainya BB,” tegasnya.

Advertisement Aswin menegaskan, peningkatan nilai SAKIP tidak bisa hanya dibebankan kepada satu atau dua perangkat daerah. Diperlukan komitmen, kerja sama, dan keseriusan seluruh OPD dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab masing-masing.