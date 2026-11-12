HKN ke-62, Sekda Sanggau Ajak Masyarakat Biasakan Hidup Sehat dari Hal Sederhana

PONTIANAK POST – Momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk semakin peduli terhadap kesehatan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, mengajak seluruh masyarakat membiasakan pola hidup sehat yang dimulai dari aktivitas sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Ajakan tersebut disampaikan Aswin saat menghadiri peringatan HKN ke-62 tingkat Kabupaten Sanggau yang berlangsung di halaman Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Kamis (12/11).

Menurut Aswin, menjaga kesehatan tidak harus dilakukan dengan cara yang rumit. Masyarakat dapat memulainya melalui kebiasaan berolahraga secara rutin, menjaga pola makan, serta menghindari berbagai jenis makanan yang berpotensi mengganggu kesehatan.

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“Bagaimana kita selalu hidup sehat itu yang penting. Banyak cara yang akan kita tempuh untuk menuju hidup sehat, seperti dengan olahraga santai dan lain sebagainya,” ujar Aswin.

Ia juga mengingatkan bahwa kesadaran menjaga kesehatan harus tumbuh dari diri sendiri. Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dinilai dapat membantu menjaga kebugaran tubuh sekaligus mencegah berbagai risiko penyakit.

Advertisement Selain aktivitas fisik, pola konsumsi makanan juga menjadi perhatian. Aswin mengimbau masyarakat lebih selektif dalam memilih makanan dan menghindari kebiasaan mengonsumsi makanan yang tidak baik bagi kesehatan.

Peringatan HKN ke-62 tahun ini mengusung tema “Sehat untuk Semua”. Tema tersebut menegaskan pentingnya membangun kesadaran bersama bahwa kesehatan merupakan kebutuhan sekaligus tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sanggau berharap momentum HKN tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat agar semakin peduli terhadap kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan.