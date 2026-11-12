Adu Gengsi dan Sportivitas, Ratusan Pelajar Sanggau Berebut Takhta Juara Voli SMP/MTs

PONTIANAK POST – Persaingan bola voli antarpelajar di Kabupaten Sanggau mulai memanas. Sebanyak 40 tim tingkat SMP/MTs ambil bagian dalam Kompetisi Bola Voli Antar Pelajar yang berlangsung di GOR Gana Nawa Sena (GNS), Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, 12–20 November 2026.

Kompetisi yang berlangsung selama sembilan hari tersebut resmi dibuka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sanggau, Christina Lisana Nuningsih, Kamis (12/11). Pembukaan ditandai dengan servis bola pertama oleh Christina.

Kegiatan ini tidak sekadar menjadi ajang perebutan gelar juara, tetapi juga diarahkan sebagai sarana pembinaan olahraga sekaligus mencari bibit atlet bola voli potensial sejak usia pelajar.

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Dalam sambutannya, Christina mengapresiasi antusiasme para peserta yang turut ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Ia berharap kegiatan ini menjadi ruang bagi pelajar untuk mengembangkan bakat dan minat, khususnya di bidang olahraga bola voli.

Ia juga mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Menurutnya, kompetisi bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi juga menjadi sarana membentuk kedisiplinan, mental bertanding, kerja sama tim, serta mempererat persahabatan antarsekolah.

Advertisement Ketua Panitia, Haryono, mengatakan sebanyak 40 tim yang berpartisipasi terdiri atas 18 tim putri dan 22 tim putra. Seluruh peserta akan bersaing menunjukkan kemampuan terbaik hingga kompetisi berakhir pada 20 November mendatang.

Selain menjadi ajang unjuk kemampuan, kegiatan ini juga bertujuan mempererat silaturahmi antarpelajar, guru, dan sekolah di Kabupaten Sanggau sekaligus mendorong lahirnya atlet-atlet muda berprestasi.

“Menang bukan segalanya. Namun, belajar dari setiap pertandingan adalah kemenangan yang sesungguhnya,” ungkap Haryono.

Ia berharap seluruh peserta dapat bertanding secara jujur, menjunjung tinggi sportivitas, dan saling menghargai satu sama lain.