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Sanggau

25 Tahun Tak Tersentuh Perbaikan, Kantor Lurah di Sanggau Nyaris Ambruk Dimakan Rayap

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Penulis: Agung Rajali Saputra
Sekda Sanggau, Aswin Khatib, meninjau kondisi bangunan Kantor Lurah Tanjung Kapuas yang mengalami kerusakan di sejumlah bagian, Jumat (13/11). (ISTIMEWA)
Sekda Sanggau, Aswin Khatib, meninjau kondisi bangunan Kantor Lurah Tanjung Kapuas yang mengalami kerusakan di sejumlah bagian, Jumat (13/11). (ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST – Kondisi Kantor Lurah Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, membutuhkan perhatian serius. Bangunan yang sudah sekitar 25 tahun tidak pernah direhabilitasi itu kini mengalami kerusakan di sejumlah bagian. Lantai kayu berlubang, atap bocor saat hujan, sementara dinding bangunan mulai rusak dimakan rayap.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, saat meninjau langsung kantor kelurahan tersebut, Jumat (13/11).

Dalam peninjauan itu, Aswin melihat kondisi bangunan yang dinilai sudah tidak memadai untuk menunjang aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan, sejumlah bagian kantor terpaksa diperbaiki sendiri oleh pegawai kelurahan agar tetap bisa digunakan.

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Aswin menjelaskan, bangunan Kantor Lurah Tanjung Kapuas awalnya merupakan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau pada 2001. Sejak saat itu, bangunan tersebut belum pernah mendapat rehabilitasi.

“Dari tahun 2001 sampai sekarang, sekitar 25 tahun, belum pernah dilakukan rehab sama sekali. Konstruksinya masih kayu belian dan lantainya papan,” ujarnya.

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Ia menyebutkan, kerusakan terlihat pada hampir seluruh bagian bangunan. Lantai papan sudah berlubang, atap mengalami kebocoran ketika hujan, sedangkan dinding berbahan tripleks banyak yang rusak akibat dimakan rayap.

Menurut Aswin, kondisi kantor pemerintahan perlu menjadi perhatian karena menyangkut kenyamanan aparatur dalam bekerja serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

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“Kita harus memperhatikan kondisi kantor agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik. Pegawai juga harus merasa nyaman dalam bekerja, bukan justru khawatir ketika hujan turun karena atap bocor,” katanya.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Aswin meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sanggau melalui Bidang Cipta Karya segera melakukan pemeriksaan teknis dan menghitung kebutuhan penanganannya.

Langkah itu diperlukan untuk menentukan apakah bangunan masih memungkinkan diperbaiki melalui rehabilitasi atau perlu dibongkar dan dibangun kembali.

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Editor : Miftahul Khair
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