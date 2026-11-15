Antrean SPBU Membludak, SPBU Sei Mawang-Sanggau Arahkan Kendaraan Masuk Halaman Sejak Dini Hari

PONTIANAK POST – Pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 64.785.05 di Desa Sei Mawang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, menegaskan tidak melakukan aktivitas pelayanan pengisian bahan bakar minyak (BBM) pada malam hingga dini hari.

Kendaraan yang terlihat terparkir di sekitar SPBU pada waktu tersebut merupakan kendaraan masyarakat yang mengantre dan diarahkan masuk ke halaman SPBU demi menjaga keselamatan pengguna jalan.

Manager SPBU Sei Mawang, Budi, menjelaskan, pengaturan kendaraan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan lalu lintas. Pasalnya, sebagian kendaraan sebelumnya mengantre dan parkir di badan jalan nasional yang berisiko menghambat arus kendaraan serta membahayakan pengguna jalan lainnya.

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Menurut Budi, kendaraan yang mengantre diarahkan masuk ke halaman SPBU sejak dini hari agar tidak memenuhi badan jalan, terutama menjelang pagi ketika volume lalu lintas mulai meningkat dan aktivitas masyarakat semakin padat.

Ia sekaligus meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait dugaan SPBU Sei Mawang tetap beroperasi hingga tengah malam atau mulai melayani pengisian BBM pada dini hari.

Advertisement Budi menegaskan, SPBU tersebut tetap menjalankan jam operasional sesuai ketentuan, yakni mulai pukul 06.00 WIB. Dengan demikian, keberadaan kendaraan di halaman SPBU pada malam hari bukan berarti aktivitas pengisian BBM sedang berlangsung.

“Jam operasional kita pukul 06.00 pagi. Tidak ada pelayanan pengisian BBM pada larut malam. Kami hanya mengamankan kendaraan yang mengantre agar masuk ke halaman SPBU demi keselamatan bersama,” tegas Budi, Minggu (14/11).

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Di tengah tingginya antrean BBM jenis Pertalite yang terjadi hampir setiap hari, pihak pengelola juga mengaku telah membentuk tim pengawasan internal.

Tim tersebut bertugas memantau jalannya antrean sekaligus memastikan proses pengisian BBM berlangsung tertib. Pengawasan dilakukan untuk mencegah adanya kendaraan yang melakukan pengisian secara berulang atau lebih dari satu kali.

Selain mengawasi penyaluran BBM, tim internal turut membantu mengatur posisi kendaraan agar antrean tidak meluas hingga ke badan jalan nasional.