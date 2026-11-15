Bawa Kayu Ilegal, Sopir Truk Diserahkan ke Kejari Sanggau

PONTIANAK POST - Sopir truk berinisial EW (45) diserahkan penyidik Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan kepada Kejaksaan Negeri Sanggau, Kamis (12/11). Dia menjadi tersangka pengangkutan kayu olahan tanpa dokumen sah dari Kabupaten Ketapang menuju Kubu Raya.

Penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada 5 November 2026.

Advertisement Kasus ini terungkap dalam operasi pengawasan peredaran hasil hutan pada 1 Oktober 2026. Petugas menghentikan truk Mitsubishi bernomor polisi KB 8074 GL di Jalan Trans-Kalimantan, Dusun Ungah, Desa Sejotang, Kecamatan Tayan Hilir, Sanggau.

Dari pemeriksaan, petugas menemukan kayu olahan berbentuk plat atau segi dengan berbagai ukuran yang diangkut tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

EW mengaku mengangkut kayu atas perintah AK, yang disebut sebagai pemilik kayu dari Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Kayu tersebut rencananya dikirim ke tempat penggergajian kayu (sawmill) di Kabupaten Kubu Raya.

Advertisement Penyidik masih mendalami asal-usul kayu dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Barang bukti yang diserahkan meliputi satu unit truk Mitsubishi KB 8074 GL dan kayu olahan yang diangkut.

EW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 83 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah melalui ketentuan terkait Cipta Kerja.