Tabrak Lari, Pemotor Meninggal Dunia dalam Kecelakaan di Sanggau, Penutup Velg jadi Petunjuk

PONTIANAK POST – Kecelakaan lalu lintas yang diduga melibatkan kendaraan roda enam terjadi di Jalan Raya Batang Tarang–Tayan Hulu, tepatnya di Dusun Peluntan, Desa Kebadu, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Minggu (15/11/2026) dini hari. Satu orang meninggal dunia, sementara seorang lainnya mengalami luka berat.

Kendaraan yang diduga terlibat kecelakaan tersebut dilaporkan meninggalkan lokasi kejadian. Polisi menemukan sebuah penutup velg mobil berwarna biru dengan logo Mercedes-Benz di sekitar tempat kejadian perkara (TKP). Temuan itu kini menjadi salah satu petunjuk yang didalami penyidik untuk menelusuri kendaraan yang diduga terlibat.

Advertisement Korban meninggal dunia diketahui bernama Sukrisno (36), warga Dusun Urit, Desa Temiang Taba, Kecamatan Balai. Saat kejadian, dia mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam bernomor polisi KB 6493 DE.

Sementara penumpangnya, Sutianus (51), yang juga warga dusun yang sama, mengalami luka berat berupa patah tulang pada tangan dan kaki sebelah kanan.

Kapolsek Batang Tarang Ipda Miskun, mengatakan pihaknya menerima informasi kecelakaan dari masyarakat sekitar pukul 03.40 WIB. Petugas piket kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan dan mengamankan TKP.

Advertisement Berdasarkan pemeriksaan awal, sepeda motor korban ditemukan dalam kondisi rusak berat, terutama pada bagian depan. Dua korban juga ditemukan di sekitar lokasi kejadian.

Sukrisno dinyatakan meninggal dunia di lokasi, sedangkan Sutianus dievakuasi bersama korban lainnya ke Puskesmas Batang Tarang untuk mendapatkan penanganan medis.

Dari keterangan awal Sutianus kepada petugas, sepeda motor yang mereka tumpangi melaju dari arah Batang Tarang menuju Kecamatan Tayan Hulu.

Sekitar pukul 02.45 WIB, saat melintas di Dusun Peluntan, Desa Kebadu, sepeda motor tersebut diduga bertabrakan dengan kendaraan lain yang disebut sebagai kendaraan roda enam.