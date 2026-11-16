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Sanggau

Atap Kamar Mandi Toko Dijebol, Celengan Berisi Rp8 Juta Raib di Sekayam Sanggau

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Penulis: Aristono Edi Kiswantoro
Polsek Sekayam mengamankan pria berinisial GDS (26) dan menyita gunting serta celengan sebagai barang bukti.
Polsek Sekayam mengamankan pria berinisial GDS (26) dan menyita gunting serta celengan sebagai barang bukti.

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PONTIANAK POST – Pencurian dengan pemberatan terjadi di Toko Serba 35 Cemerlang, Dusun Bakai II, Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pelaku diduga masuk dengan menjebol atap kamar mandi sebelum membawa kabur sebuah celengan yang menyebabkan pemilik toko mengalami kerugian sekitar Rp8 juta.

Polisi telah mengamankan seorang pria berinisial GDS (26), warga Kecamatan Sekayam, yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut. Sejumlah barang bukti berupa satu buah gunting dan satu celengan turut diamankan untuk kepentingan penyidikan.

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Kapolsek Sekayam AKP Dr. Sutikno, S.Sos., M.A.P., mengatakan pihaknya melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dari pemilik toko, Ali Arman (56), pada Sabtu (14/11/2026) sekitar pukul 00.30 WIB.

Berdasarkan laporan polisi, pencurian diketahui terjadi pada Selasa (10/11/2026) sekitar pukul 08.00 WIB. Saat itu, Ali yang sedang berada di meja kasir hendak menuju kamar mandi.

Namun, dia mendapati bagian atap kamar mandi tokonya sudah dalam kondisi dijebol. Merasa curiga, Ali kemudian memeriksa sejumlah bagian toko.

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Dari pemeriksaan tersebut, diketahui sebuah celengan yang sebelumnya berada di atas meja kasir telah hilang. Ali kemudian menghubungi anaknya, Tasya Salsabilla (26), untuk memastikan keberadaan celengan tersebut. Namun, Tasya mengaku tidak mengetahui keberadaannya.

Akibat kejadian itu, Ali memperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp8 juta. Dia kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sekayam.

Setelah menerima laporan, polisi melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP), meminta keterangan pelapor dan saksi, serta mengumpulkan barang bukti. Dua orang saksi yang dimintai keterangan masing-masing Fikri Fadlurrahman (24) dan Tasya Salsabilla (26).

Dalam perkembangan penyelidikan, polisi mengamankan GDS sebagai terduga pelaku. Petugas juga menyita satu buah gunting dan satu celengan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

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Editor : Aristono Edi Kiswantoro
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