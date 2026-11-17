PONTIANAK POST – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sanggau terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sekaligus mempercepat kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). Hingga 31 Oktober 2026, sebanyak 69.684 KIA telah dicetak dengan capaian 53,48 persen, mendekati target nasional sebesar 55 persen.

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sanggau, Eduardus Evald, saat ditemui di ruang kerjanya Selasa (17/11) mengatakan capaian tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan setiap anak memiliki identitas resmi sejak dini.

Evald menjelaskan, penerbitan KIA mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Kartu tersebut diperuntukkan bagi anak berusia 0 hingga sebelum 17 tahun.

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“Per 31 Oktober 2026, kami sudah melakukan pencetakan sebanyak 69.684 KIA atau mencapai 53,48 persen. Sementara target nasional tahun ini sebesar 55 persen. Artinya, capaian kita sudah mendekati target tersebut,” ujarnya.

Menurut Evald, pencapaian itu diraih di tengah sejumlah tantangan pelayanan, terutama luasnya wilayah Kabupaten Sanggau, banyaknya jumlah desa, serta jumlah penduduk yang harus dilayani.

Advertisement Meski demikian, ia menegaskan tidak terdapat kendala signifikan dalam proses pelayanan pencetakan KIA. Tantangan lebih berkaitan dengan jangkauan pelayanan agar seluruh anak di wilayah Sanggau dapat terdata dan memperoleh kartu identitas.

Untuk mempercepat capaian, Evald mendorong keterlibatan aktif pemerintah kecamatan dan desa. Ia berharap kepala desa tidak hanya menunggu program pelayanan jemput bola dari Dukcapil, tetapi juga berinisiatif menggerakkan pendataan dan pengurusan KIA secara kolektif.

“Kami berharap ada kerja sama antara kecamatan dan kepala desa melalui berbagai inovasi. Jadi, bukan hanya menunggu jemput bola dari Dukcapil, tetapi bagaimana pemerintah desa bisa berinisiatif membantu masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki anak usia 0 sampai sebelum 17 tahun, untuk mengurus KIA secara kolektif,” jelasnya.

Ia menyebutkan, sejumlah kecamatan dan desa telah melaksanakan pengurusan KIA secara kolektif. Namun, upaya tersebut diharapkan semakin meluas.

Dari total 160 desa di Kabupaten Sanggau, Evald berharap setidaknya separuhnya dapat mengembangkan inovasi serupa sehingga percepatan kepemilikan KIA bisa berjalan lebih optimal.