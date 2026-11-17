PONTIANAK POST – Upaya mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural terus diperkuat di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) bersama kepolisian dan sejumlah instansi lintas sektor menggelar sosialisasi pelindungan PMI di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Selasa (17/11).

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.30 WIB tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya calon pekerja migran, mengenai prosedur bekerja ke luar negeri secara aman dan sesuai ketentuan hukum.

Polsek Entikong turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Jajaran kepolisian diwakili Wakapolsek IPTU Pintor Hutajulu dan Kanit Reskrim IPDA Juliasan Syahputra.

Advertisement Baca Juga: Sahroni Minta Polisi Bongkar Jaringan TPPO Perekrut WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia

Sejumlah unsur pemerintah dan instansi yang bertugas di kawasan perbatasan juga hadir, di antaranya Sekretaris Kecamatan Entikong Asing Hut, Danramil 1204-21/Entikong Kapten Inf Warsidi, Kepala Pengelola PLBN Entikong Jevon Nikolas Wage, perwakilan Bea Cukai TMP C Entikong Rendi, serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Trihaikal.

Turut hadir perwakilan Loka Kekarantinaan Kesehatan Entikong, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, PSDKP, Terminal Barang Internasional (TBI), dan LPP RRI Entikong.

Advertisement Dalam pemaparan materi, Kasi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian (Lalintalkim), Muhammad Reza, menjelaskan tata cara pengurusan dokumen keimigrasian, termasuk proses pembuatan paspor Republik Indonesia melalui aplikasi M-Paspor.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar memahami prosedur penempatan PMI serta mewaspadai tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak jelas legalitasnya. Pasalnya, praktik perekrutan ilegal dapat menjadi pintu masuk terjadinya eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang.

Sementara itu, Panit I Reskrim Polsek Entikong IPDA Juliasan Syahputra menegaskan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik perekrutan calon pekerja migran melalui jalur tidak resmi.

Menurutnya, masyarakat tidak boleh mudah tergiur tawaran pekerjaan ke luar negeri, khususnya ke Malaysia, dengan iming-iming penghasilan besar tanpa memastikan kejelasan perusahaan, dokumen, dan prosedur keberangkatannya.

Keberangkatan secara nonprosedural berpotensi menempatkan pekerja dalam situasi rentan, mulai dari eksploitasi, persoalan hukum, hingga menjadi korban perdagangan orang.