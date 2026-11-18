PONTIANAK POST – Kodim 1204/Sanggau terus memperkuat wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara melalui pemberdayaan komponen masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Penguatan Karakter Kebangsaan Tahun Anggaran 2026 di Aula Satria Wibawa Makodim 1204/Sanggau, Jalan Padi Nomor 1, Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas, Rabu (18/11). Kegiatan itu melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat dari Kabupaten Sanggau dan Sekadau

Dalam sambutan Dandim 1204/Sanggau yang dibacakan Pasi Ter Kapten Inf Demianus, disampaikan bahwa kegiatan tersebut mengangkat tema "Membangun Sinergitas Komponen Masyarakat dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah demi Terwujudnya Ketahanan Nasional."

Dandim menegaskan, ketahanan nasional tidak hanya bergantung pada kekuatan pertahanan dan ekonomi, tetapi juga ditentukan oleh karakter masyarakat, kuatnya persatuan, serta kesadaran dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena itu, nilai-nilai Pancasila, semangat gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air perlu terus ditanamkan serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Seluruh komponen masyarakat, mulai dari generasi muda, tokoh masyarakat hingga organisasi kemasyarakatan, diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masing-masing," kata Dandim di Sanggau.

Advertisement Ia juga menjelaskan, melalui pembinaan teritorial, khususnya komunikasi sosial, TNI AD terus membangun kesamaan persepsi dan memperkuat hubungan dengan seluruh elemen masyarakat.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemberdayaan wilayah pertahanan di darat sekaligus mendukung sistem pertahanan semesta, yang melibatkan seluruh komponen bangsa dalam menjaga kedaulatan negara.

Dandim berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang penyampaian materi dan diskusi, tetapi juga mampu mendorong masyarakat mengambil peran nyata dalam menjaga keamanan, stabilitas wilayah, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Harapan kami, semangat kebangsaan yang diperoleh melalui kegiatan ini dapat dibawa ke lingkungan keluarga dan masyarakat, kemudian diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari," pesannya.

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang kedisiplinan dan kesadaran bela negara oleh Pasi Ops Kodim 1204/Sanggau Kapten Inf A.A. Siregar. Acara kemudian ditutup dengan ramah tamah dan foto bersama.