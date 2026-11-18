PONTIANAK POST – Upaya pemberantasan peredaran narkotika di Kabupaten Sanggau kembali membuahkan hasil. Jajaran Polsek Toba, Polres Sanggau, mengamankan tiga pria yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika jenis sabu-sabu.

Pengungkapan kasus tersebut dilakukan melalui pengembangan perkara terhadap seorang pria berinisial AP. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian mengamankan dua pria lainnya berinisial TL (45) dan RS (28) di Dusun Ketanjak, Desa Baru Lombak, Kecamatan Meliau, Selasa (17/11) sekitar pukul 16.40 WIB.

Dari rangkaian pengungkapan tersebut, polisi menyita 27 paket kecil yang diduga berisi sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp15 juta, serta dua unit telepon genggam.

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Kapolsek Toba, IPTU Arnold Rocky Montolalu, S.H., M.H., mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari penindakan awal terhadap AP. Berdasarkan informasi dan keterangan yang diperoleh, petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga mengarah kepada dua pria lainnya.

"Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya. Setelah mendapatkan informasi dan melakukan pendalaman, anggota berhasil mengamankan dua orang lainnya yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika," ujarnya.

Advertisement Kasus ini bermula dari penindakan terhadap AP yang diduga menguasai narkotika jenis sabu-sabu. Saat diamankan, petugas menemukan dua paket yang diduga sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp13.850.000.

Uang tersebut berdasarkan keterangan awal AP diduga merupakan hasil transaksi penjualan narkotika.

Berbekal informasi dan keterangan dari pemeriksaan awal, petugas kemudian melakukan pengembangan untuk menelusuri pihak lain yang diduga terlibat dalam aktivitas peredaran barang terlarang tersebut.

Hasilnya, penyelidikan mengarah kepada TL dan RS yang berada di wilayah Kecamatan Meliau.

Personel Polsek Toba yang dipimpin Kanit Reskrim bersama lima anggota kemudian melakukan penindakan dan penggeledahan terhadap kedua pria tersebut.