PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar operasi pasar murah di Pasar Seroja, Kota Sanggau, Rabu (18/11). Sebanyak 1.000 paket sembako disediakan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat cukup membayar Rp90 ribu untuk mendapatkan satu paket sembako. Harga itu lebih murah Rp32 ribu dibandingkan harga normal yang mencapai Rp122 ribu per paket.

Setiap paket berisi beras premium seberat 5 kilogram, minyak goreng 1 liter, dan gula pasir 1 kilogram. Selisih harga tersebut merupakan subsidi pemerintah yang diberikan untuk meringankan pengeluaran masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Kalimantan Barat, bekerja sama dengan Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau serta Bulog Kabupaten Sanggau. Program tersebut mendapat dukungan dana insentif dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, Shopiar Juliansyah, mengatakan operasi pasar murah menjadi salah satu upaya pemerintah membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Advertisement Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya bertujuan meringankan beban pengeluaran rumah tangga, tetapi juga menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran.

"Operasi pasar ini bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sekaligus menekan harga di pasaran," ujarnya.

Shopiar mengatakan, pemerintah daerah akan terus mengupayakan pelaksanaan pasar murah secara berkala, terutama menjelang hari besar keagamaan maupun ketika terjadi kenaikan harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok.

Ia berharap program tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau.

"Harapan kami, kegiatan ini bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sanggau ke depannya," katanya.