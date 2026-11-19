PONTIANAK POST – Tawaran pekerjaan bergaji tinggi di Malaysia dengan proses keberangkatan cepat dan tanpa dokumen resmi masih menjadi ancaman bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Praktik perekrutan semacam ini berpotensi menjerat calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam penipuan, eksploitasi hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kerawanan tersebut menjadi perhatian dalam sosialisasi pelindungan PMI yang digelar Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Selasa (17/11/2026).

Advertisement Kegiatan yang dimulai pukul 08.30 WIB itu melibatkan berbagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum di kawasan perbatasan. Sosialisasi diarahkan untuk memastikan masyarakat memahami prosedur bekerja ke luar negeri secara aman, resmi, dan sesuai ketentuan hukum.

Persoalan ini penting mengingat Entikong merupakan salah satu pintu perlintasan darat utama Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Aktivitas lintas batas yang tinggi membutuhkan pengawasan terpadu, bukan hanya terhadap pergerakan orang dan barang, tetapi juga terhadap potensi perekrutan dan pemberangkatan calon PMI secara nonprosedural.

Dalam kegiatan tersebut, hadir Sekretaris Kecamatan Entikong Asing Hut yang mewakili camat, Danramil 1204-21/Entikong Kapten Inf Warsidi, Wakapolsek Entikong Iptu Pintor Hutajulu yang mewakili kapolsek, serta Kanit Reskrim Polsek Entikong Ipda Juliasan Syahputra.

Advertisement Turut hadir Kepala Pengelola PLBN Entikong Jevon Nikolas Wage, perwakilan Bea dan Cukai TMP C Entikong Rendi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Trihaikal, Kepala Loka Kekarantinaan Kesehatan Entikong Muarif, serta Koordinator Satpel Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Aman Bayu Wicaksono.

Sejumlah unsur lainnya juga terlibat, di antaranya Koordinator Pos Interdiksi BNN di PLBN Entikong Agung, Kejaksaan, PSDKP, Terminal Barang Internasional, dan LPP RRI Entikong.

Dari unsur keimigrasian, Kasi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Imigrasi Entikong Muhammad Reza memaparkan tata cara pengurusan dokumen perjalanan, termasuk pembuatan paspor Republik Indonesia melalui aplikasi M-Paspor.

Masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai tahapan penempatan PMI. Sebab, memiliki paspor saja tidak cukup untuk bekerja secara legal di luar negeri. Calon pekerja harus memenuhi persyaratan penempatan, termasuk memiliki visa kerja dan perjanjian kerja sesuai ketentuan negara tujuan.