PONTIANAK POST - Jembatan darurat di Dusun Serupih, Desa Bantai, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat hanyut terbawa arus Sungai Serupih setelah debit air meningkat pada Selasa (17/11/2026) malam. Akibatnya, akses transportasi warga, termasuk murid yang hendak berangkat sekolah, terganggu.

Jembatan sementara tersebut selama ini menjadi jalur penghubung bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda motor di sekitar lokasi pembangunan Jembatan Serupih. Hingga Rabu (18/11/2026), jembatan permanen belum bisa digunakan karena pengerjaannya masih pada tahap pembangunan pondasi.

Advertisement Polsek Bonti turun langsung mengecek kondisi jembatan pada Rabu sore sekitar pukul 16.00 WIB. Pengecekan dipimpin Kanit Reskrim Polsek Bonti Ipda Markus bersama empat personel untuk memastikan kondisi akses dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat.

Berdasarkan keterangan di lapangan, jembatan darurat diperkirakan hanyut akibat meningkatnya debit air Sungai Serupih. Keberadaannya yang sudah hilang baru diketahui pekerja yang tinggal di camp pembangunan pada Rabu pagi.

Saat pengecekan dilakukan, ketinggian air di sekitar lokasi tercatat sekitar 40 sentimeter. Kondisi tersebut masih memungkinkan pejalan kaki melintas, meski akses kendaraan bermotor terganggu.

Advertisement Kapolsek Bonti Iptu Erpan Yudi Asmara mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pelaksana pembangunan untuk mempercepat pemulihan akses masyarakat.

“Kami memastikan kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan pihak pelaksana pembangunan agar akses warga dapat segera dipulihkan. Keselamatan masyarakat tetap menjadi perhatian utama, terutama karena jalur ini digunakan warga untuk menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujarnya.

Hasil koordinasi menyepakati pembangunan kembali jembatan darurat pada Kamis (19/11/2026), dengan estimasi pengerjaan satu hari. Jembatan tersebut ditargetkan dapat kembali digunakan pada Jumat (20/11/2026).

“Dari hasil koordinasi, jembatan darurat ditargetkan sudah dapat digunakan kembali pada Jumat, 20 November 2026. Kami berharap proses pengerjaannya berjalan lancar sehingga pejalan kaki maupun pengendara sepeda motor dapat kembali melintas seperti sebelumnya,” kata Erpan.