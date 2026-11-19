PONTIANAK POST – Persoalan dugaan pencurian buah kelapa sawit di Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, menuai sorotan. Lima warga setempat disebut dibawa ke Polres Sanggau oleh pihak PT Sumatera Jaya Agro Lestari (PT SJAL) atas dugaan mengambil buah sawit. Namun, kejelasan status lahan yang menjadi lokasi kejadian dipertanyakan.

Ketua Umum Kamang Kalimantan Barat, Forensius Ahong Antoniki, mempertanyakan langkah pihak perusahaan dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, perkara ini tidak semestinya hanya dilihat dari dugaan pengambilan buah sawit, tetapi juga harus memperhatikan kejelasan batas lahan, kronologi kejadian, serta prosedur penanganannya.

Kepada Pontianak Post, Kamis (19/11), Forensius mengatakan peristiwa itu terjadi pada 15 November 2026. Berdasarkan informasi yang diterimanya, lokasi pengambilan buah sawit diduga berada di luar lingkaran areal perusahaan. Bahkan, hanya sekitar 10 batang sawit yang disebut masuk dalam area yang dipersoalkan.

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"Yang dipersoalkan hanya 19 janjang buah sawit. Tetapi masyarakat langsung dibawa ke Polres Sanggau oleh pihak sekuriti bersama manajer perusahaan," ungkap Forensius.

Ia mempertanyakan apakah lokasi tersebut benar-benar masuk dalam wilayah hak perusahaan atau justru merupakan lahan masyarakat yang batas-batasnya belum jelas.

Advertisement Menurutnya, kejelasan status dan batas lahan menjadi hal mendasar yang harus dipastikan agar tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan antara perusahaan dan masyarakat.

"Jangan sampai persoalan batas lahan yang belum terang justru berujung pada persoalan hukum bagi masyarakat. Semuanya harus diperjelas terlebih dahulu," tegasnya.

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Tak hanya menyangkut status lahan, Forensius juga mempertanyakan proses penanganan perkara tersebut. Ia mengaku belum memperoleh informasi mengenai adanya laporan polisi (LP) terkait kejadian itu hingga dirinya memberikan keterangan.

Lima warga yang dibawa ke Polres Sanggau disebut terdiri atas pihak yang diduga terlibat dan dua orang saksi. Selain itu, kendaraan yang digunakan untuk mengangkut buah sawit turut diamankan.

Forensius menyayangkan kendaraan tersebut ikut terseret dalam persoalan. Sebab, menurut keterangan yang diterimanya, mobil itu hanya dipinjamkan untuk mengangkut buah sawit dan pemiliknya tidak mengetahui persoalan yang terjadi.