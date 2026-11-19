PONTIANAK POST – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Janjang, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, menuai penolakan masyarakat. Warga khawatir aktivitas penambangan ilegal tersebut berdampak terhadap pencemaran Sungai Sekayu dan Sungai Tayan yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat.

Penolakan itu disuarakan melalui aksi damai bertajuk Stop PETI yang digelar Aliansi Peduli Sungai Sekayu di halaman Mapolsek Tayan Hulu, Kamis (19/11). Dalam aksi tersebut, warga mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera menghentikan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Desa Janjang.

Koordinator aksi, Gregorius, mengatakan gerakan tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, khususnya sungai yang menjadi sumber kebutuhan air warga di sejumlah desa.

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Menurutnya, persoalan PETI tidak bisa dianggap sebagai masalah satu desa saja. Sebab, dampak aktivitas penambangan di wilayah hulu berpotensi dirasakan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai hingga ke hilir.

“Sungai tidak mengenal batas desa. Kerusakan di hulu pasti berdampak ke hilir. Kita adalah satu keluarga, satu sungai, dan satu nasib. Karena itu, mari bersama-sama menjaga sumber kehidupan kita,” tegasnya.

Advertisement Dalam aksi tersebut, masyarakat menyampaikan empat tuntutan. Mereka meminta seluruh aktivitas PETI di Desa Janjang dan sekitarnya dihentikan, sekaligus mendorong pemulihan sungai serta lingkungan yang terdampak.

Warga juga meminta Pemerintah Desa Janjang dan seluruh pemangku kepentingan ikut bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan serta melindungi wilayah adat dari aktivitas yang merugikan masyarakat.

Selain itu, aparat penegak hukum, khususnya Polsek Tayan Hulu dan Polres Sanggau, didesak mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku PETI sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat Desa Janjang, Mandong, Sosok, dan wilayah lainnya di sepanjang aliran Sungai Sekayu dan Sungai Tayan juga diajak bersatu menjaga kelestarian sumber air.

Gregorius mengungkapkan, warga mulai mengkhawatirkan kondisi sungai yang dinilai mengalami perubahan. Air yang sebelumnya jernih kini terlihat keruh kecokelatan. Masyarakat juga mengeluhkan berkurangnya populasi ikan serta gangguan kesehatan setelah menggunakan air sungai.