PONTIANAK POST – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sanggau mengungkap dugaan peredaran minuman beralkohol dan rokok impor tanpa pita cukai di Desa Sansat, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Kamis (19/11).

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang warga negara China berinisial ZJ (63), yang diduga sebagai pemilik barang. Petugas juga menyita puluhan botol minuman beralkohol dan berbagai merek rokok yang diduga tidak dilengkapi pita cukai.

Pengungkapan dilakukan sekitar pukul 13.00 WIB oleh Unit II Tindak Pidana Tertentu (Tipidek) Satreskrim Polres Sanggau bersama tim opsnal. Operasi ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan keberadaan barang ilegal atau selundupan dari luar negeri yang disimpan di sebuah rumah di Dusun Sansat.

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Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas mendatangi lokasi dan melakukan pemeriksaan. Di dalam rumah, polisi menemukan dua orang laki-laki dan seorang perempuan yang diketahui merupakan pemilik rumah serta karyawan.

Setelah dilakukan pengecekan, petugas menemukan sejumlah produk minuman beralkohol dan rokok yang diduga merupakan barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai.

Advertisement Dari lokasi tersebut, polisi menyita sebanyak 51 botol minuman beralkohol dari berbagai merek. Selain itu, turut diamankan 60 slop dan tiga bungkus rokok dari berbagai merek.

Kasat Reskrim Polres Sanggau AKP Anuar Syarifudin, mengatakan pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang kemudian ditelusuri oleh anggotanya.

“Informasi masyarakat menjadi salah satu sumber penting bagi kepolisian dalam mengungkap dugaan peredaran barang ilegal. Setelah informasi diterima, anggota melakukan pengecekan dan menemukan sejumlah barang kena cukai yang diduga tidak dilengkapi pita cukai. Barang-barang tersebut kemudian kami amankan untuk proses hukum lebih lanjut,” kata Anuar.

Ia menjelaskan, penanganan perkara tersebut akan dilakukan secara profesional dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang di bidang kepabeanan dan cukai.

Menurut Anuar, polisi terlebih dahulu akan melakukan gelar perkara dan berkoordinasi dengan Bea Cukai Entikong untuk memastikan jenis pelanggaran serta status barang yang diamankan.