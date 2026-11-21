PONTIANAK POST – Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengapresiasi capaian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kabupaten Sanggau yang berhasil meraih penghargaan sertifikasi ISO dari British Standards Institution (BSI). Penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi perusahaan daerah itu untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penghargaan tersebut diterima dalam kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Sanggau, Jumat (20/11). Ontot mengatakan, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Perumda Air Minum, mulai dari direktur hingga seluruh pegawai. Menurutnya, keberhasilan meraih sertifikasi ISO tidak terlepas dari komitmen dan kerja sama tim yang solid.

“Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada direktur beserta seluruh jajaran. Ini bukan hasil kerja secara parsial, melainkan buah dari kerja sama tim yang kuat,” ujar Ontot.

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Ia menilai penghargaan tersebut menjadi bukti atas upaya dan kerja keras yang telah dilakukan Perumda Air Minum dalam meningkatkan tata kelola perusahaan.

Namun demikian, Ontot mengingatkan agar capaian tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi dorongan untuk meningkatkan kinerja ke depan.

Advertisement Menurutnya, Perumda harus semakin mampu menghadirkan inovasi, sekaligus merespons berbagai persoalan pelayanan yang ditemukan di lapangan.

“Ini harus menjadi daya ungkit dan motivasi agar mereka bekerja lebih baik lagi, memperbanyak inovasi, serta mampu menemukan solusi terhadap berbagai persoalan di lapangan,” katanya.

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Ia menegaskan, persoalan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat harus ditangani secara tepat dan terukur. Perumda juga dituntut mampu menyesuaikan pola pelayanan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan dan perilaku masyarakat.

Ontot berharap penghargaan ISO tersebut dapat dipertahankan dan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada seluruh pelanggan.

“Mudah-mudahan penghargaan ini bisa dipertahankan. Yang paling penting, pelayanan kepada pelanggan harus semakin baik dari waktu ke waktu,” harapnya.