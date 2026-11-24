PONTIANAK POST – Tingginya curah hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Kalimantan Barat meningkatkan potensi terjadinya banjir dan tanah longsor. Masyarakat Kabupaten Sanggau, terutama yang bermukim di sepanjang bantaran sungai dan kawasan perbukitan, diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan bencana hidrometeorologi tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, mengatakan kondisi banjir di sejumlah wilayah hulu perlu menjadi perhatian bersama. Sebab, peningkatan debit air di wilayah tersebut berpotensi berdampak hingga ke daerah hilir, termasuk Kabupaten Sanggau.

Menurutnya, aliran air dari wilayah hulu berpotensi bergerak menuju Sintang, Melawi, Sekadau hingga Sanggau. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai diminta tidak lengah dan mulai melakukan langkah antisipasi sejak dini.

"Kami mengimbau masyarakat yang tinggal di bantaran sungai mulai mengantisipasi kemungkinan banjir, termasuk menyiapkan lokasi evakuasi dan mengamankan barang-barang penting," ujarnya di Sanggau, Selasa (24/11).

Selain ancaman banjir kiriman, Aswin juga mengingatkan masyarakat yang tinggal di kawasan perbukitan agar mewaspadai potensi tanah longsor, terutama di wilayah dengan kondisi tanah curam dan minim tutupan vegetasi.

Advertisement Ia mencontohkan, salah satu kawasan bekas terbakar di sekitar Jalan Simpang Empat mulai mengalami longsor setelah diguyur hujan. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa kawasan dengan kondisi tanah terbuka lebih rentan mengalami pergerakan tanah saat intensitas hujan meningkat.

Menurut Aswin, keberadaan pepohonan dan vegetasi memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan tanah. Akar tanaman membantu mengikat tanah sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya longsor.

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Untuk itu, ia meminta pemerintah desa dan kelurahan turut berperan aktif menyampaikan informasi peringatan dini kepada masyarakat, khususnya warga yang bermukim di daerah rawan bencana.

Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda peningkatan debit air, retakan tanah, maupun pergerakan tanah di lingkungan sekitar.