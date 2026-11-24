PONTIANAK POST – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, menegaskan kehadiran manajer dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bukan untuk mengambil alih kewenangan pengurus. Sebaliknya, manajer diharapkan menjadi mitra strategis dalam mengembangkan usaha koperasi agar berjalan lebih profesional dan berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan Aswin saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Hubungan Kerja Pengurus, Pengawas dan Manajer KDKMP di Kabupaten Sanggau, Selasa (24/11).

Menurut Aswin, KDKMP merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui pembangunan ekonomi berbasis desa dan kelurahan.

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Karena itu, ia menilai kesamaan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur dalam koperasi menjadi hal penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun konflik internal.

Ia menjelaskan, pengurus memiliki tanggung jawab menentukan arah kebijakan dan pengembangan koperasi. Sementara manajer bertugas menjalankan operasional usaha secara profesional. Adapun pengawas berperan memastikan tata kelola koperasi berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan akuntabel.

Advertisement Aswin tidak menampik kehadiran manajer yang pembiayaannya didukung negara berpotensi menimbulkan kecanggungan hingga resistensi di lapangan. Terlebih, sebagian pengurus telah lebih dahulu berjuang merintis dan membangun koperasi secara swadaya.

"Kehadiran manajer bukanlah untuk mengambil alih peran pengurus, bukan pesaing, dan bukan pula pihak luar yang harus dicurigai," tegas Aswin.

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Ia berharap pengurus dan pengawas dapat menerima kehadiran manajer sebagai mitra kerja. Di sisi lain, para manajer juga diminta menghormati perjuangan para perintis koperasi serta menunjukkan profesionalisme melalui kinerja dan hasil nyata.

Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pengurus, pengawas, dan manajer akan menjadi modal penting bagi kemajuan koperasi. Kehadiran manajer diharapkan mampu meringankan beban teknis pengurus, sekaligus mempercepat pengembangan unit usaha sehingga koperasi dapat menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang sehat.

Dalam kesempatan tersebut, Aswin juga mengungkapkan bahwa verifikasi dan validasi tahap pertama telah dilaksanakan terhadap 21 titik KDKMP di Kabupaten Sanggau.