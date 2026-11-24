PONTIANAK POST – Pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di kawasan industri Kabupaten Sanggau menjadi sorotan. Pasalnya, Kantor Imigrasi Sanggau mengungkap telah melakukan deportasi dan penangkalan terhadap 18 warga negara asing (WNA) sepanjang 2026. Sebanyak 16 orang di antaranya diketahui bekerja di lingkungan proyek berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN).

Fakta tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas tenaga kerja asing di kawasan industri, termasuk proyek pembangunan smelter bauksit PT Westerfield Alumina Indonesia (WAI) di Kabupaten Sanggau.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Sanggau, Mohammad Ridwan Rusdi, menegaskan bahwa status PSN tidak memberikan kekebalan terhadap pengawasan maupun penindakan keimigrasian.

Advertisement Baca Juga: Kemenhub Kukuhkan 39 Pengawas Kapal Asing, Perkuat Standar Keselamatan Pelayaran

Menurutnya, seluruh warga negara asing yang berada dan bekerja di Indonesia tetap wajib mematuhi ketentuan keimigrasian, termasuk memiliki visa dan izin tinggal yang sesuai dengan maksud serta aktivitas mereka.

“Pengawasan dilakukan berdasarkan laporan, operasi mandiri, dan koordinasi antarinstansi,” kata Ridwan saat memberikan keterangan, Senin (23/11).

Advertisement Ia menjelaskan, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan administratif maupun pemeriksaan langsung di lapangan. Setiap dokumen keimigrasian diperiksa untuk memastikan kesesuaian antara izin tinggal dengan kegiatan yang dilakukan warga negara asing.

Penggunaan visa atau izin tinggal yang tidak sesuai dengan aktivitas pekerjaan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Ridwan mengungkapkan, dari 18 WNA yang dikenai tindakan deportasi dan penangkalan sepanjang 2026, sebanyak 16 orang di antaranya merupakan warga asing yang bekerja di lingkungan proyek berstatus PSN.

“Terhadap orang asing yang terbukti melanggar ketentuan keimigrasian, Imigrasi dapat melakukan tindakan administratif,” tegasnya.

Tindakan tersebut dapat berupa pembatalan izin tinggal, deportasi hingga penangkalan. Dengan demikian, keberadaan proyek strategis nasional tidak mengurangi kewenangan Imigrasi dalam melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap warga asing yang terbukti melanggar aturan.