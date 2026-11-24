Advertisement KETERANGAN : Raja Tayan XIV, Gusti Yusri bersama Ketua Panitia, Iptu Kusdarwanto menyampaikan keterangan pers terkait pelaksanaan Festival Budaya Keraton Tayan 2026, Selasa (24/11). (IDIL AQSA AKBARY/PONTIANAK POST)

Advertisement PONTIANAK POST – Festival Mandi Bedil dan Perang Ketupat Keraton Pakunegara Tayan kembali digelar pada 5–10 Desember 2026. Memasuki penyelenggaraan ke-13, festival budaya khas masyarakat Tayan, Kabupaten Sanggau itu bakal semakin semarak dengan kehadiran raja-raja dari Nusantara, Kalimantan Barat (Kalbar), serta tamu budaya dari Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Tahun ini, festival tersebut juga dirangkaikan dengan Festival Budaya Melayu Adab Serumpun. Kedua agenda itu menjadi bagian dari upaya Keraton Pakunegara Tayan menjaga tradisi sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya melayu kepada masyarakat yang lebih luas, termasuk tamu dari negara serumpun.

Raja Tayan XIV, Gusti Yusri mengatakan, festival tahun ini dilaksanakan pada penghujung tahun karena sebelumnya terdapat kendala teknis akibat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Meski demikian, pihak keraton tetap berkomitmen menggelar agenda budaya tersebut agar tradisi masyarakat Tayan tetap terjaga dan dikenal lintas generasi.

"Tahun ini memang kita gelar di ujung tahun mengingat tempo hari ada bencana karhutla sehingga ada kendala secara teknis. Gelaran Festival Mandi Bedil dan Perang Ketupat Keraton Tayan akan kita gelar pada 5 Desember mendatang," ujarnya saat jumpa pers bersama sejumlah awak media, Selasa (24/11).

Gusti Yusri menjelaskan, Festival Mandi Bedil dan Perang Ketupat bukan sekadar kegiatan seremonial. Di dalamnya terkandung nilai sejarah dan filosofi yang diwariskan masyarakat Tayan.

Mandi Bedil merupakan tradisi memandikan benda-benda pusaka, khususnya senjata atau bedil. Sementara Perang Ketupat menjadi simbol tolak bala yang melibatkan masyarakat dari wilayah daratan, dan sungai. Tradisi tersebut kemudian dikemas dalam bentuk festival agar memiliki daya tarik wisata sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal, dan melestarikan warisan budaya leluhur.

"Kami berusaha mencari bagaimana tradisi ini bisa mempunyai daya tarik, selain juga mempunyai nilai filosofis. Kami berharap kegiatan ini membawa dampak positif kepada masyarakat, khususnya secara ekonomis," jelasnya.

Karena itu, penyelenggaraan tahun ini juga melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Stan UMKM disiapkan sebagai ruang bagi masyarakat untuk memasarkan produk sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari meningkatnya kunjungan selama festival berlangsung.

Ketua Panitia Festival Mandi Bedil dan Perang Ketupat Keraton Tayan, Iptu Kusdarwanto menambahkan, panitia menyiapkan hampir 2.000 undangan. Para undangan berasal dari kalangan raja-raja Nusantara, dan Kalimantan, serta tamu VIP dari Malaysia dan Brunei Darussalam.

"Kegiatan Festival Mandi Bedil dan Perang Ketupat Keraton Tayan tahun ini merupakan festival yang ke-13, dan direncanakan digelar pada 5-10 Desember 2026," ungkapnya.

Kusdarwanto yang juga menjabat Kapolsek Tayan Hilir itu menambahkan, rangkaian kegiatan selama enam hari akan dikemas dengan berbagai hiburan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Sejumlah artis dan pengisi acara dari Pontianak juga dijadwalkan tampil, di antaranya Kamil Onte, Mak Mon, Mak Julia, Ali Akbar, Orkes Melayu, dan Sri Kasturi. Pada malam penutupan, panitia juga berencana menghadirkan Yan Machmud, dan Hendri Lamiri dari Arwana Band.

Menurutnya, kehadiran berbagai hiburan tersebut diharapkan meningkatkan antusiasme masyarakat untuk berkunjung dan meramaikan festival.

"Kami berharap dengan adanya hiburan ini masyarakat antusias hadir, sehingga masyarakat yang berjualan juga mendapatkan efek ekonomi yang besar, dan dapat menambah perekonomian," tuturnya.