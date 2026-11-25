PONTIANAK POST – Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau menggelar rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka penyusunan Surat Keputusan (SK) Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Aula Bapperida Kabupaten Sanggau, Rabu (25/11).

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah serta pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Kabupaten Sanggau.

Asisten III Setda Sanggau, Herkulanus Heri Purnama, mengatakan penyusunan SK Forum Germas merupakan langkah penting untuk memperjelas struktur kepengurusan, tugas, serta tanggung jawab masing-masing sektor dalam mendukung gerakan hidup sehat.

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"Keberhasilan pelaksanaan Germas tidak dapat hanya mengandalkan Dinas Kesehatan. Diperlukan keterlibatan dan komitmen seluruh perangkat daerah serta berbagai elemen masyarakat agar gerakan tersebut dapat berjalan secara optimal," terangnya.

Melalui pembentukan forum tersebut, koordinasi lintas sektor diharapkan semakin terarah dan terpadu. Dengan demikian, setiap perangkat daerah dapat mengambil peran sesuai tugas dan fungsinya dalam mendorong penerapan perilaku hidup sehat di tengah masyarakat.