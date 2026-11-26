PONTIANAK POST – Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2026 yang dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian, di Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Rakornas tersebut turut dihadiri Menteri Hukum, Gubernur Bank Indonesia, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini mengusung tema “Membangun Sinergi Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045”.

Forum nasional tersebut menjadi wadah koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat harmonisasi regulasi, sekaligus memastikan produk hukum daerah sejalan dengan kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan.

Advertisement Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menghadiri Rakornas Produk Hukum Daerah Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (24/11/2026). (ISTIMEWA)

Susana Herpena mengatakan, keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam Rakornas ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan sinergi dalam penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas, efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, regulasi daerah memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan, memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, hingga menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Advertisement “Melalui Rakornas ini, saya berharap Kabupaten Sanggau semakin mampu menghadirkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong investasi, serta memperkuat daya saing daerah,” ungkap Susana.

Ia menegaskan, penyusunan regulasi daerah perlu dilakukan secara terencana, harmonis, dan responsif terhadap perkembangan serta kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan tidak sekadar memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga mampu menjadi instrumen untuk menjawab berbagai persoalan dan mendorong kemajuan daerah.

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Selain itu, harmonisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi faktor penting agar pelaksanaan pembangunan berjalan selaras, memiliki kepastian hukum, dan tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi.

Susana berharap, hasil Rakornas Produk Hukum Daerah Tahun 2026 dapat menjadi referensi bagi Pemkab Sanggau dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya melalui pembentukan regulasi yang berkualitas, implementatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.