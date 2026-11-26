PONTIANAK POST – Keterbatasan infrastruktur dasar masih menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat di sejumlah wilayah terpencil Kabupaten Sanggau. Salah satunya Dusun Sebongkup, Desa Nanga Biang, Kecamatan Kapuas, yang hingga kini masih membutuhkan perhatian serius, terutama terkait akses jalan, jaringan listrik, pendidikan, dan fasilitas kesehatan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sanggau, Zulkarnain. Legislator dari daerah pemilihan Kecamatan Kapuas itu berkomitmen memperjuangkan pembangunan infrastruktur dasar agar masyarakat di wilayah tersebut dapat menikmati pelayanan dan fasilitas yang lebih layak.

“Pembangunan itu harus dimulai dari desa, terutama daerah yang masih terisolir,” kata Zulkarnain saat diwawancarai, Kamis (26/11/2026).

Menurutnya, Dusun Sebongkup masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Akses jalan belum memadai, bahkan sebagian jalur yang sebelumnya tersedia kini tertutup perkebunan kelapa sawit. Masyarakat juga belum menikmati layanan listrik dan jaringan internet secara memadai.

“Kita ingin bagaimana masyarakat, terutama yang berada di daerah terisolir, bisa merasakan nikmatnya kemerdekaan. Jangan sampai mereka masih merasa jauh dari kata merdeka. Karena itu, kita berupaya mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita masyarakat di sana,” tegasnya.

Advertisement Untuk penyediaan listrik, Zulkarnain menyampaikan bahwa pihak PLN telah melakukan survei lapangan. Bahkan, anggaran pembangunan jaringan listrik disebut telah tersedia pada tahun ini.

Ia berharap tiang listrik dapat segera dikirimkan pada 2026 sehingga proses pembangunan jaringan dapat dilaksanakan dan ditargetkan rampung pada awal 2027.

“Dari PLN kemarin kita sudah survei, anggarannya turun tahun ini. Tiangnya ditargetkan segera dikirimkan pada 2026, sehingga diharapkan selesai pada awal 2027,” jelasnya.

Selain persoalan listrik, pembangunan akses jalan menuju Dusun Sebongkup juga menjadi perhatian. Zulkarnain menyebutkan, anggaran telah diperjuangkan untuk perbaikan jalan, pembukaan bahu jalan, hingga peningkatan sejumlah ruas menggunakan konstruksi cor semen.

Dari total panjang jalan sekitar tujuh kilometer, lebih dari enam kilometer sudah berhasil dibuka. Sementara sisanya akan dilanjutkan secara bertahap melalui program aspirasi.