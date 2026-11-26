PONTIANAK POST – Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya. Hingga 23 November 2026 atau minggu ke-46, tercatat sebanyak 102 kasus DBD dan 676 kasus suspek Chikungunya di wilayah Kabupaten Sanggau.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, seluruh pasien DBD yang tercatat telah dinyatakan sembuh dan tidak terdapat kasus kematian. Sementara itu, angka 676 kasus Chikungunya merupakan kasus suspek berdasarkan laporan mingguan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Bassilinus, mengatakan berbagai langkah antisipasi dan pengendalian terus dilakukan untuk menekan penyebaran kedua penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk tersebut.

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Salah satu upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan pengasapan atau fogging secara terkendali dan terarah, khususnya di wilayah yang ditemukan kasus serta memenuhi indikasi epidemiologis.

Namun, Bassilinus menegaskan fogging bukan satu-satunya solusi dalam mencegah penyebaran DBD dan Chikungunya. Peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan memberantas sarang nyamuk justru menjadi langkah penting dalam memutus rantai perkembangbiakan nyamuk.

Advertisement Karena itu, masyarakat diimbau rutin melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui gerakan 3M Plus, yakni menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, serta mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.

Selain itu, masyarakat juga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, nyeri otot, sakit kepala, maupun keluhan lain yang mengarah pada DBD atau Chikungunya.

"Pencegahan DBD dan Chikungunya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Jangan menunggu sampai ada kasus, mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dan memberantas sarang nyamuk mulai dari rumah masing-masing," tegas Bassilinus.