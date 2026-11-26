PONTIANAK POST – Luapan Sungai Tayan merendam 15 rumah warga dan dua sekolah di Dusun Berakak RT 01, Desa Berakak, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau. Ketinggian air mencapai 70 hingga 80 sentimeter setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut.

Banjir terjadi pada Senin (23/11/2026) dan menggenangi permukiman, fasilitas pendidikan serta sejumlah ruas jalan desa.

Advertisement Berdasarkan pendataan petugas pada Selasa (24/11), banjir berdampak terhadap 15 kepala keluarga. Dua sekolah yang turut terdampak yakni SDN 14 Berakak dan SMPN 4 Satap Tayan Hulu.

Meski genangan mencapai hampir satu meter, tidak ada korban jiwa maupun warga yang mengungsi.

Kapolsek Tayan Hulu Iptu Trisna Mauludi mengatakan, kondisi banjir mulai membaik dan air berangsur surut. Polisi bersama pemerintah desa masih memantau wilayah terdampak untuk mengantisipasi banjir susulan.

Advertisement “Air sudah mulai surut dan tidak ada korban jiwa maupun warga yang harus mengungsi. Namun, masyarakat tetap kami imbau waspada apabila kembali terjadi hujan dengan intensitas tinggi,” ujarnya.

Menurut Trisna, hujan deras berpotensi kembali meningkatkan debit Sungai Tayan dan memperluas genangan, terutama di permukiman dekat aliran sungai.

Petugas bersama Pemerintah Desa Berakak terus mendata rumah, fasilitas umum dan akses jalan yang terdampak banjir.

Warga diminta tetap waspada meski air mulai surut serta segera melapor kepada pemerintah desa atau kepolisian jika debit sungai kembali meningkat.