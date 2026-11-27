PONTIANAK POST – Kapolres Sanggau AKBP Kadek Ary Mahardika memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat di lingkungan Polres Sanggau. Kegiatan berlangsung di halaman Mapolres Sanggau dengan diikuti jajaran personel kepolisian, dalam suasana tertib dan khidmat.

Rotasi jabatan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka penyegaran, pembinaan karier, serta peningkatan kinerja dan profesionalisme personel dalam menjalankan tugas kepolisian.

Sejumlah posisi strategis mengalami pergantian, mulai dari Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops), Kepala Bagian Logistik (Kabag Log), beberapa kepala kepolisian sektor (Kapolsek), hingga Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas).

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Dalam pergantian tersebut, AKP Agus Bawa, S.H., M.A.P. menyerahkan jabatan Kabag Ops kepada AKP Muda Rejeki Pardosi, S.H., M.H. Sementara jabatan Kabag Log kini dipercayakan kepada AKP Subardi.

Di tingkat kepolisian sektor, AKP Burhanudin, S.H., M.H. dipercaya mengemban amanah sebagai Kapolsek Kapuas.

Advertisement Sementara itu, jabatan Kapolsek Batang Tarang kini dijabat IPTU Marianus, S.H., yang sebelumnya bertugas sebagai Kapolsek Kapuas. Adapun IPDA Miskun, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat Kapolsek Batang Tarang, mendapat penugasan baru sebagai Perwira Pertama (Pama) Polres Sanggau.

Pergantian juga terjadi di Polsek Meliau. IPTU Slamet Widodo, S.H., M.H. dipercaya menggantikan IPTU Supar sebagai Kapolsek Meliau. Selanjutnya, IPTU Supar mendapat penugasan di Bagian Operasi Polres Sanggau.

Untuk jabatan Kasi Humas Polres Sanggau, kini dipercayakan kepada AKP Iyep Saefulloh menggantikan IPDA Thomson M. Pakpahan, yang selanjutnya bertugas sebagai Pama Polres Sanggau.

Kapolres Sanggau AKBP Kadek Ary Mahardika memimpin langsung prosesi serah terima jabatan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan organisasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kepolisian.

Melalui rotasi ini, diharapkan para pejabat yang mendapat amanah baru dapat segera beradaptasi dengan lingkungan tugas masing-masing, memperkuat soliditas internal, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.