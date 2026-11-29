PONTIANAK POST – Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Epifania Ratih Kumala Dewi, resmi memimpin Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Sanggau periode 2026-2031.

Ratih terpilih dalam Musyawarah Kabupaten (Muskab) KORMI pertama tahun 2026 yang digelar di lantai II Gedung DPRD Kabupaten Sanggau, Minggu (29/11).

Usai terpilih, Ratih menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut selama lima tahun ke depan.

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Ia menegaskan, salah satu fokus kepengurusan baru adalah memperluas keanggotaan dengan menambah jumlah Induk Organisasi Olahraga Masyarakat (Inorga) yang bergabung di bawah naungan KORMI Kabupaten Sanggau.

“Perjalanan kami kemarin baru mendapatkan 11 Inorga. Harapannya, di kepengurusan yang baru ada target untuk menambah Inorga yang bergabung di KORMI Kabupaten Sanggau,” ujar Ratih.

Advertisement Menurutnya, penambahan Inorga membutuhkan dukungan dan sinergi berbagai pihak, terutama Pemerintah Kabupaten Sanggau. Dengan dukungan tersebut, KORMI diharapkan mampu memperluas pembinaan olahraga masyarakat hingga menjangkau lebih banyak kalangan.

Ratih menambahkan, KORMI tidak hanya berperan sebagai wadah bagi organisasi olahraga masyarakat, tetapi juga memiliki misi mendorong pola hidup sehat sekaligus menjaga dan melestarikan budaya olahraga di tengah masyarakat.

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