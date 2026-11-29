PONTIANAK POST – Pencarian Andra Nabil, bocah berusia delapan tahun yang dilaporkan tenggelam di Sungai Sekayam, Kabupaten Sanggau, berakhir duka. Setelah dua hari pencarian, korban ditemukan meninggal dunia di aliran sungai Dusun Mengkiang, Desa Mengkiang, Kecamatan Kapuas, Sabtu (28/11) sekitar pukul 11.00 WIB.

Sebelumnya, korban dilaporkan hilang setelah tenggelam saat bermain di sekitar sungai pada Kamis (26/11) malam.

Advertisement Peristiwa itu bermula sekitar pukul 19.50 WIB. Berdasarkan informasi yang diterima Polsek Kapuas, korban bermain bersama sejumlah orang di sekitar Sungai Sekayam. Korban kemudian terjun dari atas pohon dengan ketinggian sekitar empat meter ke aliran sungai.

Namun, setelah masuk ke air, korban tidak kembali muncul ke permukaan.

Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan pencarian yang melibatkan personel Polsek Kapuas, Basarnas Pontianak, dan masyarakat setempat.

Advertisement Tim gabungan menyisir aliran Sungai Sekayam dan melakukan penyelaman di sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi korban tenggelam. Pencarian berlangsung hingga Sabtu pagi sebelum korban akhirnya ditemukan.

Setelah menerima informasi penemuan, personel Polsek Kapuas mendatangi lokasi dan melakukan pemeriksaan awal. Petugas medis dari PT Finantara Mengkiang, Dr. Jesicha, turut memeriksa kondisi fisik korban.

Hasil pemeriksaan awal tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Polisi menduga korban meninggal akibat kekurangan oksigen setelah tenggelam.

Kapolsek Kapuas AKP Burhanudin mengatakan, berdasarkan keterangan awal, lokasi kejadian memiliki arus sungai yang cukup deras. Korban diduga mengalami benturan saat terjun dari pohon sebelum akhirnya tidak sadarkan diri.