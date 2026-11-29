PONTIANAK POST – Luapan Sungai Raut dan Sungai Kayan menggenangi Desa Raut Muara, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Sabtu (28/11) pagi. Banjir bandang yang terjadi setelah hujan deras itu berlangsung sekitar tiga jam sebelum air kembali surut.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, debit air mulai meningkat sekitar pukul 03.00 WIB. Luapan sungai kemudian menggenangi sejumlah bagian wilayah desa hingga sekitar pukul 06.00 WIB.

Advertisement Meski berlangsung singkat, kejadian tersebut menjadi perhatian karena kawasan Raut Muara berpotensi mengalami banjir ketika curah hujan meningkat.

Hasil pendataan sementara menunjukkan tidak ada korban jiwa maupun rumah warga yang terdampak atau mengalami kerusakan. Setelah air surut, kondisi desa berangsur normal.

Kapolsek Sekayam AKP Dr. Sutikno mengatakan, personel kepolisian telah melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta perangkat RT untuk mengetahui kondisi wilayah setelah banjir.

Advertisement Menurutnya, masyarakat perlu tetap waspada meskipun genangan telah surut. Hujan dengan intensitas tinggi dapat kembali meningkatkan debit sungai dalam waktu relatif cepat.

"Kami mengimbau masyarakat, khususnya warga yang berada di lokasi yang masih berpotensi terdampak, agar tetap waspada dan segera mencari tempat yang lebih aman apabila debit air kembali meningkat," ujarnya.

Polsek Sekayam juga meminta warga memperhatikan perkembangan kondisi sungai dan mengikuti arahan petugas apabila terjadi peningkatan risiko banjir.

Kapolsek menegaskan, pemantauan bersama pemerintah setempat akan terus dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan.