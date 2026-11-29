PONTIANAK POST – Razia gabungan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sanggau, Jumat (27/11/2026) malam, menemukan sejumlah barang terlarang. Dari 20 warga binaan perkara narkotika yang menjalani tes urine, satu orang dinyatakan positif.

Razia yang dimulai sekitar pukul 22.00 WIB itu melibatkan 30 personel Polres Sanggau, petugas Rutan, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sanggau. Pemeriksaan dipimpin Kapolres Sanggau AKBP Kadek Ary Mahardika.

Advertisement Petugas menggeledah kamar hunian, barang pribadi warga binaan, serta sejumlah lokasi yang diduga berpotensi digunakan untuk menyimpan barang terlarang. Penggeledahan dilakukan dengan tetap memperhatikan ketertiban dan hak warga binaan.

Dalam pemeriksaan urine terhadap 20 warga binaan yang sedang menjalani pidana perkara narkotika, 19 orang dinyatakan negatif dan satu orang positif. Warga binaan yang dinyatakan positif tersebut disebut bernama Dani Setiawan.

Kapolres Sanggau mengatakan, hasil pemeriksaan itu akan dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur. Dia menegaskan, razia merupakan bagian dari upaya deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemasyarakatan.

Advertisement “Terhadap hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya indikasi positif, tentu akan dilakukan langkah lebih lanjut sesuai prosedur. Kami ingin memastikan setiap temuan ditangani secara objektif, terukur dan berdasarkan ketentuan hukum,” kata Kadek Ary.

Selain tes urine, petugas menemukan sejumlah barang yang tidak diperbolehkan atau berpotensi disalahgunakan. Di antaranya korek api, rokok, kartu remi, kertas rokok, alat penggulung rokok tembakau, kater, dan alat pencukur.

Seluruh barang tersebut diamankan dan didata untuk penanganan lebih lanjut. Namun, belum dijelaskan secara terperinci jumlah masing-masing barang maupun alasan pelarangannya.

Kadek Ary mengatakan, pengawasan perlu dilakukan secara konsisten untuk mencegah masuk dan beredarnya barang-barang yang berpotensi mengganggu keamanan Rutan.