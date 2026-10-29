Dua Warga Ditangkap: Kemelut Sengketa Lahan 27 Tahun antara Perusahaan dan Masyarakat Tujuh Desa

PONTIANAK POST – Komisi II DPRD Kalimantan Barat berencana memanggil manajemen PT Kalimantan Bina Permai (KBP) dan instansi terkait untuk membahas sengketa lahan masyarakat di tujuh desa di Kabupaten Sekadau yang disebut telah berlangsung selama 27 tahun.

Anggota Komisi II DPRD Kalbar dari daerah pemilihan Sanggau-Sekadau, Musa, mengatakan rapat dengar pendapat (RDP) diperlukan untuk mengklarifikasi pengaduan warga terkait lahan yang diklaim masuk dalam hak guna usaha (HGU) perusahaan.

Advertisement “Kami akan berusaha secepatnya menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak perusahaan, BPN, serta dinas terkait bidang perkebunan dan kehutanan,” kata Musa.

Menurut dia, warga mengaku tidak leluasa memanfaatkan lahan yang mereka klaim sebagai milik pribadi karena masuk dalam kawasan HGU perusahaan. Kondisi tersebut juga disebut menghambat pengurusan sertifikat tanah.

Komisi II akan meminta penjelasan dari seluruh pihak untuk menelusuri status lahan dan duduk perkara berdasarkan fakta di lapangan serta ketentuan yang berlaku.

Advertisement Musa menegaskan, dugaan penelantaran lahan maupun pelanggaran lainnya harus dibuktikan sebelum pemerintah menentukan langkah atau sanksi.

“Kalau memang ada penelantaran lahan, harus jelas. Kesalahannya di mana dan bagaimana faktanya di lapangan. Sanksi tentu mengikuti aturan yang berlaku,” ujarnya.

Dua Warga Dilaporkan ke Polisi

Selain sengketa lahan, Musa menyoroti laporan polisi terhadap dua warga setelah aksi demonstrasi dan ritual adat di lingkungan perusahaan. Persoalan tersebut juga perlu diklarifikasi dalam pertemuan dengan pihak terkait.