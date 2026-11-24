PONTIANAK POST – Pengembangan kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, mengarah kepada seorang pria berinisial A (44). Polisi menduga pria tersebut merupakan pemasok sabu kepada R yang lebih dahulu ditangkap pada Jumat (20/11/2026).

Dalam dua penangkapan tersebut, Satresnarkoba Polres Sekadau menyita sabu dengan total berat bruto 73,58 gram. R diamankan dengan barang bukti 41,30 gram, sedangkan dari A ditemukan 32,28 gram sabu.

Advertisement Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama melalui Plt. Kasi Humas Polres Sekadau IPDA Iwan Kurniawan mengatakan, penangkapan A merupakan hasil pengembangan pemeriksaan terhadap R.

"Dari keterangan R, petugas memperoleh informasi bahwa sabu yang dikuasainya diduga berasal dari A. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan hingga petugas berhasil mengamankan A," jelas Iwan, Senin (23/11/2026).

A ditangkap sekitar pukul 18.30 WIB di rumahnya di Jalan A. Yani, Desa Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Mahap. Petugas kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan sejumlah saksi.

Advertisement Dari rumah tersebut, polisi menemukan enam plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga sabu. Rinciannya, satu plastik klip ukuran besar, satu ukuran sedang, dan empat ukuran kecil dengan total berat bruto 32,28 gram.

Petugas juga menyita timbangan digital, dua potongan pipet yang diduga digunakan sebagai sendok sabu, satu kotak rokok, dompet kecil bermotif monogram, keranjang plastik merah, serta satu telepon genggam.

Berdasarkan hasil pengembangan, penyidik menduga A berperan sebagai pemasok sabu kepada R. Keduanya diduga terlibat dalam peredaran narkotika di wilayah Nanga Mahap dan sekitarnya.

Hasil pemeriksaan urine terhadap kedua pria tersebut juga menunjukkan positif narkotika.