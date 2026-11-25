Bupati Sekadau, Aron. (Antara/Pemkab Sekadau)

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PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, menyiapkan sekitar 209 hektare kawasan hutan di kompleks perkantoran pemerintah daerah untuk mendukung konservasi lingkungan.

Kawasan tersebut akan dikembangkan menjadi Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan taman kota, termasuk sebagai tempat pelestarian berbagai jenis pohon langka asal Kalimantan Barat.

Advertisement Bupati Sekadau Aron mengatakan, penyediaan kawasan hutan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah menjaga ruang hijau dan keanekaragaman hayati di tengah meningkatnya tekanan perubahan iklim.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Gerakan Go Eko Kalbar di Sekadau, Selasa (24/11).

40 Hektare untuk Taman Kehati dan Taman Kota

Aron menjelaskan, dari total kawasan yang disiapkan, sekitar 25 hektare dialokasikan untuk Taman Kehati dan 15 hektare untuk taman kota. Selebihnya untuk ruang terbuka hijau.

Taman Kehati akan difungsikan sebagai kawasan konservasi dengan penanaman berbagai jenis pohon langka yang berasal dari Kalimantan Barat.

Pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian keanekaragaman hayati sekaligus mempertahankan ruang hijau di lingkungan perkotaan.

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Taman Kehati Sekadau Memiliki 22 Jenis Koleksi Tumbuhan Langka Upaya konservasi di Taman Kehati Sekadau bukan dimulai dari nol. Berdasarkan publikasi Balai Kliring Keamanan Hayati Kementerian Lingkungan Hidup pada 2019, kawasan tersebut tercatat memiliki 22 jenis koleksi tumbuhan langka. Beberapa di antaranya adalah meranti (Shorea spp.), belian atau ulin (Eusideroxylon zwageri), benuang (Octomeles sumatrana), medang (Actinodaphne spp.), merbau (Intsia spp.), tapang (Koompassia spp.), pulai (Alstonia spp.), jelutung (Dyera costulata), bintangor (Calophyllum spp.), dan kantong semar (Nepenthes spp.). Taman Kehati yang berada di kompleks perkantoran Pemkab Sekadau, Desa Bokak Sebumbum, Kecamatan Sekadau Hilir, ditetapkan memiliki luas sekitar 25 hektare berdasarkan SK Bupati Sekadau Nomor 660/207/LH/2013. Kawasan tersebut juga telah dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung, antara lain tempat pembibitan, area tanaman anggrek lokal, rumah kompos, rumah kaca, dan menara pemantau. Inventarisasi tersebut menjadi catatan penting bagi pengembangan konservasi keanekaragaman hayati di Sekadau. Namun, jumlah bibit yang akan ditanam dalam program terbaru Gerakan Go Eko Kalbar serta target penambahan koleksi tanaman sejauh ini belum dipublikasikan. Baca Juga: DLHK Kalbar Hitung Kerusakan Hutan Akibat Karhutla untuk Dasar Denda

Pemkab Sekadau Dorong Perlindungan Hutan Adat

Selain menyiapkan kawasan konservasi di kompleks perkantoran, Pemkab Sekadau juga mendorong perlindungan hutan adat yang telah dideklarasikan di sejumlah wilayah.

Beberapa kawasan hutan adat tersebut meliputi:

Hutan adat Sungai Sambang seluas 150 hektare.

Hutan adat Mondi sekitar 314 hektare.

Hutan adat Rawak lebih dari 240 hektare.

Hutan adat Rawa Panjang seluas 60 hektare.

Aron mengatakan, keberadaan kawasan hutan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Kawasan itu juga menjadi warisan alam yang perlu dipertahankan untuk generasi mendatang.

"Kita menyiapkan hutan ini untuk masa depan anak-anak kita. Dengan situasi pemanasan global, tentu keberadaan hutan ini sangat penting. Maka hutan harus kita jaga," ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya menjaga kawasan hutan tidak hanya untuk kepentingan lingkungan saat ini, tetapi juga untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat pada masa depan.

Pelestarian Lingkungan Tidak Cukup dengan Menanam Pohon

Aron menegaskan, pelestarian lingkungan membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

Menurutnya, kegiatan penanaman pohon tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Pemeliharaan setelah penanaman diperlukan agar pohon dapat tumbuh dan memberikan manfaat ekologis dalam jangka panjang.

Dengan demikian, keberhasilan program penghijauan tidak hanya diukur dari jumlah pohon yang ditanam, tetapi juga keberlanjutan perawatannya.

Go Eko Kalbar Dorong Pelestarian Alam Berbasis Agama

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat Muhajirin Yanis mengatakan, Gerakan Go Eko Kalbar merupakan upaya membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan melalui pendekatan ekoteologi.

Pendekatan tersebut menghubungkan nilai-nilai keagamaan dengan tanggung jawab manusia dalam melestarikan alam.

"Manusia tidak hanya memiliki tanggung jawab memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga menjaga keberlanjutannya agar tetap dapat dinikmati generasi berikutnya," ujarnya.