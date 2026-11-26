PONTIANAK POST – Seorang karyawan koperasi simpan pinjam berinisial RS (22) ditemukan meninggal dunia di kantor tempatnya bekerja di Jalan Pancawarna, Dusun Sungai Ringin, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Selasa (24/11) petang. Polisi menduga korban meninggal akibat gantung diri.

Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama melalui Plt Kasi Humas Polres Sekadau IPDA Iwan Kurniawan mengatakan, laporan diterima dari rekan kerja korban sekitar pukul 18.30 WIB.

Advertisement Berdasarkan keterangan saksi, sekitar pukul 18.00 WIB korban masih sempat berbincang dengan rekan kerjanya. Setelah itu, korban masuk ke kamar mandi dengan alasan hendak mandi.

Sekitar 30 menit kemudian, korban belum juga keluar. Rekan kerjanya yang curiga mencoba memanggil, tetapi tidak mendapat respons. Saat diperiksa melalui ventilasi kamar mandi, korban ditemukan sudah meninggal dunia.

“Setelah menerima laporan, personel piket fungsi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan,” kata Iwan, Rabu (25/11).

Advertisement Polisi kemudian mengamankan tempat kejadian perkara (TKP), melakukan olah TKP, dan meminta keterangan sejumlah saksi. Jenazah selanjutnya dievakuasi ke RSUD Sekadau untuk pemeriksaan medis.

Hasil pemeriksaan luar tidak menemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Petugas medis menemukan bekas jeratan pada leher dan menyimpulkan korban meninggal akibat kekurangan oksigen.

Pihak keluarga menolak autopsi dan telah menandatangani surat pernyataan penolakan. Setelah pemeriksaan selesai, jenazah diserahkan kepada pihak koperasi untuk dibawa ke kampung halaman korban di Provinsi Sumatera Utara.

Iwan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan berharap mereka diberi kekuatan menghadapi musibah tersebut.