Eddie Howe dan Julian Nagelsmann Jadi Kandidat Terdepan Pelatih Baru Manchester United

PONTIANAK POST - Masa depan Michael Carrick sebagai pelatih kepala Manchester United semakin terancam setelah timnya kalah 0-3 dari Bournemouth di Old Trafford, Minggu (25/10/2026), yang memperpanjang catatan tanpa kemenangan menjadi delapan pertandingan.

Manajemen Manchester United telah mempertimbangkan sejumlah alternatif sebelum kekalahan tersebut, menyusul awal musim terburuk klub di era Premier League.

Menurut laporan koresponden sepak bola Sky Sports, Rob Dorsett, petinggi klub diperkirakan akan mempercepat proses evaluasi dan mempertimbangkan pergantian pelatih setelah hasil mengecewakan di kandang sendiri.

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Eddie Howe dan Julian Nagelsmann disebut sebagai dua kandidat terdepan jika Manchester United memutuskan berpisah dengan Carrick.

Keduanya dinilai dapat segera mengambil alih tim tanpa membuat Manchester United membayar kompensasi kepada klub lain.

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Howe mengundurkan diri dari jabatan pelatih Newcastle United pada Juli 2026 dan sebelumnya menyatakan ingin beristirahat sejenak dari sepak bola untuk memulihkan energinya.

Namun, menurut informasi, Howe terbuka untuk berbicara dengan Manchester United apabila posisi pelatih kepala tersedia.

Mantan direktur olahraga Manchester United, Dan Ashworth, sebelumnya pernah merekomendasikan Howe sebagai kandidat yang sesuai setelah mengenalnya selama bekerja di Newcastle.

Direktur sepak bola Manchester United, Jason Wilcox, disebut cenderung memilih pelatih yang memiliki pengalaman di Premier League.

Sementara itu, Nagelsmann memiliki hubungan profesional dengan kepala perekrutan Manchester United, Christopher Vivell, setelah keduanya bekerja bersama di RB Leipzig.