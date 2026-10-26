Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Derbi Istanbul Panaskan Perebutan Puncak

PONTIANAK POST - Galatasaray menjamu Fenerbahce pada pekan kesembilan Liga Turki di RAMS Park, Istanbul, Selasa (27/10/2026) pukul 01.30 WIB, dengan persaingan papan atas dan perbedaan prediksi skor menjadi sorotan menjelang derbi.

Galatasaray memasuki pertandingan di posisi kedua klasemen dengan 19 poin dari delapan laga, sedangkan Fenerbahce menempati posisi ketiga dengan 16 poin.

Preview Galatasaray vs Fenerbahce

Advertisement Galatasaray memiliki modal berupa rekor kandang kuat dengan 39 pertandingan liga tanpa kekalahan di RAMS Park, terdiri atas 31 kemenangan dan delapan hasil imbang, menurut situs resmi klub.

Tim asuhan Okan Buruk juga baru menang 4-2 atas Lille di Liga Champions setelah menaklukkan Genclerbirligi 1-0 di kompetisi domestik.

Victor Osimhen diperkirakan menjadi tumpuan di lini depan setelah mencetak enam gol liga musim ini, sedangkan kondisi Baris Alper Yilmaz masih menjadi perhatian setelah mengalami ketidaknyamanan pada pertandingan melawan Lille.

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Di kubu lawan, Fenerbahce datang dengan tiga kemenangan liga beruntun atas Eyupspor, Rizespor, dan Alanyaspor, dengan total 14 gol dan tanpa kebobolan dalam rangkaian tersebut, menurut Sports Mole.

Produktivitas itu membuat Fenerbahce berpotensi menyulitkan tuan rumah meskipun tim tersebut masih menghadapi persoalan kebugaran sejumlah pemain.

Marco Asensio absen setelah menjalani operasi masalah tulang rawan lutut, sedangkan Nathan Ake diperkirakan menepi sekitar tiga pekan akibat cedera hamstring.

Pernyataan Pelatih Jelang Derbi

Pelatih Galatasaray, Okan Buruk, menekankan pentingnya menjaga momentum setelah kemenangan di Eropa.

Buruk mengingatkan pemainnya bahwa kemenangan dalam derby dapat memberi tekanan besar kepada pesaing gelar.